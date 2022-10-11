Бомбежка Киева ⟩ Чемпионат пришлось отменить, детей прятали в подвале

Ангелина Радивилова, украинская тренер по спортивной гимнастике, рассказала о чемпионате Украины, который проходил во время ракетных обстрелов.

«Так сегодня проходили наши финальные соревнования чемпионата Украины в подвале. А как у вас, россияне? Вы тоже прячете своих спортсменов от ракет?» – написала тренер.