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Бомбежка Киева ⟩ Чемпионат пришлось отменить, детей прятали в подвале

rus.postimees.ee
Чемпионат пришлось отменить, детей прятали в подвале
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Ангелина Радивилова.
Ангелина Радивилова. Фото: Schreyer via www.imago-images.de

В Киеве проходит чемпионат Украины по гимнастике, пишет sport24. Десятого октября должен был состояться финальный день соревнований, однако из-за российской агрессии состязания пришлось отложить. 

Ангелина Радивилова, украинская тренер по спортивной гимнастике, рассказала о чемпионате Украины, который проходил во время ракетных обстрелов.

«Так сегодня проходили наши финальные соревнования чемпионата Украины в подвале. А как у вас, россияне? Вы тоже прячете своих спортсменов от ракет?» – написала тренер.

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