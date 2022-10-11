В Киеве проходит чемпионат Украины по гимнастике, пишет sport24. Десятого октября должен был состояться финальный день соревнований, однако из-за российской агрессии состязания пришлось отложить.
Бомбежка Киева ⟩ Чемпионат пришлось отменить, детей прятали в подвале
Чемпионат пришлось отменить, детей прятали в подвале
Ангелина Радивилова, украинская тренер по спортивной гимнастике, рассказала о чемпионате Украины, который проходил во время ракетных обстрелов.
«Так сегодня проходили наши финальные соревнования чемпионата Украины в подвале. А как у вас, россияне? Вы тоже прячете своих спортсменов от ракет?» – написала тренер.
If you are wondering why both Radivilova and Verniaiev talked about Russian athletes - just a few days ago, Angelina Melnikova wondered in an interview why Russian athletes are being punished https://t.co/ZftLhx7WvM— Gymnovosti (@gymnovosti) October 10, 2022