Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится c Владимиром Путиным завтра в Астане в рамках регионального саммита, сообщил AFP турецкий чиновник.
Президент Турции встретится в Астане с Путиным
Турция, сохранявшая нейтралитет на протяжении всего военного конфликта, имеет хорошие отношения с обоими черноморскими соседями, Россией и Украиной.
Эрдоган пока не комментирует недавние российские ракетные обстрелы нескольких украинских городов, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек и более 100 получили ранения.
Однако после терактов министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу разговаривал по телефону со своим украинским коллегой Дмитро Кулебой, сообщил источник в турецких дипломатических кругах, не вдаваясь в подробности. Эрдоган встретился с Путиным во время регионального саммита в Узбекистане в прошлом месяце.
Он по-прежнему надеется свести вместе Путина и президента Украины Владимира Зеленского для мирных переговоров, чего особенно не хочет ни одна из сторон. Турецкие официальные лица считают это необходимым и реалистичным.
Турция, являющаяся членом НАТО, воздержалась от присоединения к западным санкциям против России.
Эрдоган хочет ускорить торговлю с Москвой, чтобы стабилизировать экономику Турции в преддверии выборов в июне следующего года.
В сентябре Анкара уступила давлению США и подтвердила, что последние три турецких банка, которые все еще обрабатывают платежи по российским картам, перестанут работать.
Это решение последовало после резких предупреждений Вашингтона Турции о том, что она либо ограничит экономические связи с Россией, либо сама столкнется с санкциями.