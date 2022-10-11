Президент Турции встретится в Астане с Путиным

Турция, сохранявшая нейтралитет на протяжении всего военного конфликта, имеет хорошие отношения с обоими черноморскими соседями, Россией и Украиной.

Эрдоган пока не комментирует недавние российские ракетные обстрелы нескольких украинских городов, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек и более 100 получили ранения.

Однако после терактов министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу разговаривал по телефону со своим украинским коллегой Дмитро Кулебой, сообщил источник в турецких дипломатических кругах, не вдаваясь в подробности. Эрдоган встретился с Путиным во время регионального саммита в Узбекистане в прошлом месяце.

Он по-прежнему надеется свести вместе Путина и президента Украины Владимира Зеленского для мирных переговоров, чего особенно не хочет ни одна из сторон. Турецкие официальные лица считают это необходимым и реалистичным.

Турция, являющаяся членом НАТО, воздержалась от присоединения к западным санкциям против России.

Эрдоган хочет ускорить торговлю с Москвой, чтобы стабилизировать экономику Турции в преддверии выборов в июне следующего года.

В сентябре Анкара уступила давлению США и подтвердила, что последние три турецких банка, которые все еще обрабатывают платежи по российским картам, перестанут работать.