Сегодня в 14:40 на 151-м километре Via Baltica произошло ДТП, в коором микроавтобус столкнулся с остановившимся на дороге грузовиком.
ФОТО ⟩ Авария на Via Baltica вызвала пробку
Авария на Via Baltica вызвала пробку
По рассказу очевидца аварии Ярдо Паймре, внедорожник ждал на шоссе Таллинн-Пярну-Икла левого поворота на Тахку, после чего остановился и грузовик. В грузовик врезался микроавтобус Volkswagen Transporter, водитель которого, по-видимому, не заметил стоп-сигналы идущей впереди машины.
По словам Паимре, на месте происшествия дорога была мокрой от дождя, и торможение Volkswagen в последнюю минуту не предотвратило аварию.
На шоссе образовались пробки: около 15:20 очередь машин от места аварии в сторону Пярну вытянулась более чем на километр. Нарушенное движение регулируется полицией на месте аварии.