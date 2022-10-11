ФОТО ⟩ Авария на Via Baltica вызвала пробку

По рассказу очевидца аварии Ярдо Паймре, внедорожник ждал на шоссе Таллинн-Пярну-Икла левого поворота на Тахку, после чего остановился и грузовик. В грузовик врезался микроавтобус Volkswagen Transporter, водитель которого, по-видимому, не заметил стоп-сигналы идущей впереди машины.

По словам Паимре, на месте происшествия дорога была мокрой от дождя, и торможение Volkswagen в последнюю минуту не предотвратило аварию.

На шоссе образовались пробки: около 15:20 очередь машин от места аварии в сторону Пярну вытянулась более чем на километр. Нарушенное движение регулируется полицией на месте аварии.