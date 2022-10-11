«Российская армия истощена, россияне видят, что Путин ошибся». Британские спецслужбы готовы обнародовать доклад по России

Об этом во вторник в интервью Би-би-си сказал глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг. Центр является одной из спецслужб страны и занимается ведением радиоэлектронной разведки и обеспечением защиты информации органов правительства и армии Британии.

Позднее Флеминг также выступит с докладом, посвященным вопросам безопасности, в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

Главными темами доклада станут угрозы безопасности для Британии и Запада в целом, исходящие от России и Китая. Выдержки из запланированной речи главы GCHQ попали в распоряжение журналистов накануне вечером.

Что уже прозвучало

В преддверии доклада в эфире радиопрограммы Би-би-си Today Джереми Флеминг поделился некоторыми итогами работы своего департамента, связанной с войной в Украине.

«Мы считаем, что у России заканчиваются боеприпасы, у нее почти не осталось друзей и, как мы видим, объявление о мобилизации означает, что у нее заканчиваются солдаты. Россия и российское командование озабочены состоянием их военной машины. Они в отчаянии, и это отчаяние наблюдается на многих уровнях российского общества», – сказал он.

Об отчаянном положении в армии говорят объявленная мобилизация необученных бойцов и решение пополнить армейские ряды заключенными, объясняет Флеминг.