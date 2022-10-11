Директор обратилась в районную администрацию для выяснения «гражданского положения» ребенка, а к зданию школы приехала полиция для допроса пятиклассницы, сообщает российская правозащитная организация «ОВД-Инфо».
Директор московской школы пожаловалась в МВД на пятиклассницу из-за сине-желтой аватарки
Некрасовская школа пригласила маму 10-летней девочки на беседу для обсуждения пропусков ученицы на уроке «Беседы о важном» (часть новой патриотической программы – прим. ред.) и использования сине-желтой аватарки в социальных сетях. На встрече также были высказаны претензии к анкете на военную тематику, подготовленной студенткой, сообщает «Медуза».
«В жалобе, поданной руководством школы, просили провести расследование жилищных условий семьи и выявить причинно-следственную связь с поведением ребенка», – говорится в сообщении организации «ОВД-Инфо». Кроме того, была рекомендация воздействовать на воспитательную позицию родителей.
На прошлой неделе к зданию школы приехала полиция и допросила девочку о работе и досуге ее родителей. После прибытия родителей на место происшествия ребенка и мать доставили в отделение полиции на разных машинах.
В отделении полиции состоялся трехчасовой допрос: «Почему школьница выбрала такое цветовое сочетание для своей аватарки?» Сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом осмотрели мобильный телефон матери и составили протокол.
«Позже милиционеры без предъявления документов явились в дом семьи и обыскали телефоны, ноутбуки, а также осмотрели постельное белье», –пояснила мать «Медузе».
С 1 сентября в российских школах проходят еженедельные внеклассные занятия «Беседы о главном», в которых делается акцент на «защите российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия» и привитии школьникам любви к родине путем «укрепления традиционных русских духовных и нравственных ценностей».