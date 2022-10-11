Директор московской школы пожаловалась в МВД на пятиклассницу из-за сине-желтой аватарки

Некрасовская школа пригласила маму 10-летней девочки на беседу для обсуждения пропусков ученицы на уроке «Беседы о важном» (часть новой патриотической программы – прим. ред.) и использования сине-желтой аватарки в социальных сетях. На встрече также были высказаны претензии к анкете на военную тематику, подготовленной студенткой, сообщает «Медуза».

Отчет полиции, опубликованный правозащитной организацией ОВД-Инфо. Фото: Meduza.io / OVD-Info

«В жалобе, поданной руководством школы, просили провести расследование жилищных условий семьи и выявить причинно-следственную связь с поведением ребенка», – говорится в сообщении организации «ОВД-Инфо». Кроме того, была рекомендация воздействовать на воспитательную позицию родителей.

На прошлой неделе к зданию школы приехала полиция и допросила девочку о работе и досуге ее родителей. После прибытия родителей на место происшествия ребенка и мать доставили в отделение полиции на разных машинах.

В отделении полиции состоялся трехчасовой допрос: «Почему школьница выбрала такое цветовое сочетание для своей аватарки?» Сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом осмотрели мобильный телефон матери и составили протокол.

«Позже милиционеры без предъявления документов явились в дом семьи и обыскали телефоны, ноутбуки, а также осмотрели постельное белье», –пояснила мать «Медузе».