Банковский аналитик: предприниматели в Эстонии адаптировались к изменившейся ситуации

По данным Департамента статистики Эстонии, экспорт товаров увеличился на 20 процентов, а импорт – на 28 процентов в августе по сравнению с тем же месяцем 2021 года. В текущих ценах товаров из Эстонии было экспортировано почти на 1,9 миллиарда евро, а импортировано почти на 2,2 миллиарда евро. Дефицит торгового баланса составил 288 млн евро, увеличившись более чем вдвое по сравнению с августом 2021 года, или на 170 млн евро, сообщил департамент в понедельник.

«Если по сравнению с данными за тот же месяц прошлого года увеличение экспорта и импорта в значительной степени можно списать на рост цен, то по сравнению с июлем разница в экспортных и импортных ценах была не такой большой, как в годовом сравнении, а 12-процентный рост объема экспорта указал прежде всего на адаптацию предпринимателей к изменившейся ситуации», – прокомментировал Витсур.

По сравнению с прошлым годом импорт товаров из России в августе сократился на 55 процентов, а из Беларуси – на 96 процентов, сообщает департамент статистики.

По мнению аналитика, в изменении структуры экспорта и импорта не было ничего особенно удивительного. «Влияние санкций, наложенных на Россию и Беларусь, не могло не наступить, как в отношении импорта, так и экспорта. Однако здесь мы все же должны учитывать возможность того, что переигрывание цепочек поставок может несколько исказить картину», –отметил он.

Хотя в краткосрочной перспективе ухудшение торгового баланса Эстонии неизбежно, все же, по словам Витсура, необходимо отдавать себе отчет в том, что потребление топлива в нынешнем объеме превышает предел возможностей и переход к экономии энергии необходимо осуществлять как можно больше и быстрее, чем прежде.