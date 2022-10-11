Россиянка оставила записку на могиле родителей Путина и получила уголовное дело

Ирина Цыбанева еще в прошлый четверг, 6 октября, сходила на кладбище. На могиле родителей российского президента Владимира Путина она оставила записку, точное содержание которой не известно, однако ее сын Максим Цыбанев, ссылаясь на слова матери, утверждает, что «там пожелание сдохнуть».

Утром в понедельник, 10 октября, в квартиру к Цыбаневой пришел полицейский. Женщина долго не хотела открывать дверь, но в итоге была вынуждена сделать это, так как сотрудник правопорядка пообещал вскрыть дверь. «Ее увезли в 15:00 в 35-й отдел. Там что-то долго мурыжили. В итоге к ночи она позвонила и сказала, что будет обыск», — рассказал «Медиазоне» сын женщины.

Сегодня, 11 октября, Ирину Цыбаневу доставали в Приморский районный суд Петербурга. По словам адвоката по назначению Сергея Трусова, который защищает петербурженку, дело против нее завели по части 2 пункту «б» статьи 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), а следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

Следствие уже успело установить, что «с 14:51 до 14:54 06.10.2022 Цыбанева, находясь возле места захоронения родителей президента РФ, расположенном на «Серафимовском кладбище», имея умысел направленный на осквернение указанного места захоронения, по мотивам политической, идеологической ненависти, совершила циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам, а именно оставила записку с оскорбительной надписью в адрес президента РФ, таким образом осквернив место захоронения».

Пока Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Ирине Цыбаневой.