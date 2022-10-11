МИД России хочет возбудить уголовное дело против Рейнсалу

«В связи с провокационными заявлениями министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, призывающими к совершению террористического акта против России, МИД России готовит обращение в Генеральную прокуратуру с желанием рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении данного гражданина Эстонии», – говорится в заявлении министра иностранных дел Марии Захаровой.

Не совсем понятно, что МИД России подразумевает под призывом к теракту.

Рейнсалу отметил, что заявления российских официальных лиц нельзя воспринимать всерьез уже в течение длительного времени.

«Заявления госпожи Захаровой и вообще российских официальных лиц уже давно нельзя воспринимать всерьез: вся их деятельность направлена ​​на оправдание продолжающейся геноцидной войны и отвлечение внимания мировой общественности от их преступлений», – сказал Рейнсалу.

«Как и прежде, эта попытка ввести нас в заблуждение не увенчается успехом. Мы будем придерживаться нашей политики по увеличению цены агрессии в отношении России, поддержке Украины и привлечению к ответственности виновных в агрессии и военных преступлениях», – добавил глава МИД.

Вчера Рейнсалу решительно осудил атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины и призвал к немедленному увеличению оборонной помощи Украине и увеличению цены войны для России.

«Мы не должны ждать создания международного трибунала – чтобы организаторы агрессивной войны России не остались безнаказанными. Наша поддержка Украины непоколебима», – сказал министр иностранных дел.