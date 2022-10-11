МИД РФ обвинил министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в призывах к террористическому акту против России.
МИД России хочет возбудить уголовное дело против Рейнсалу
«В связи с провокационными заявлениями министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, призывающими к совершению террористического акта против России, МИД России готовит обращение в Генеральную прокуратуру с желанием рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении данного гражданина Эстонии», – говорится в заявлении министра иностранных дел Марии Захаровой.
Не совсем понятно, что МИД России подразумевает под призывом к теракту.
Рейнсалу отметил, что заявления российских официальных лиц нельзя воспринимать всерьез уже в течение длительного времени.
«Заявления госпожи Захаровой и вообще российских официальных лиц уже давно нельзя воспринимать всерьез: вся их деятельность направлена на оправдание продолжающейся геноцидной войны и отвлечение внимания мировой общественности от их преступлений», – сказал Рейнсалу.
«Как и прежде, эта попытка ввести нас в заблуждение не увенчается успехом. Мы будем придерживаться нашей политики по увеличению цены агрессии в отношении России, поддержке Украины и привлечению к ответственности виновных в агрессии и военных преступлениях», – добавил глава МИД.
Вчера Рейнсалу решительно осудил атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины и призвал к немедленному увеличению оборонной помощи Украине и увеличению цены войны для России.
«Мы не должны ждать создания международного трибунала – чтобы организаторы агрессивной войны России не остались безнаказанными. Наша поддержка Украины непоколебима», – сказал министр иностранных дел.
💬 #Zakharova: In connection with the provocative statements of Estonian Foreign Minister @UrmasReinsalu calling for a terrorist act against Russia, @mfa_russia is preparing an appeal to @Genproc with a request to consider initiating a criminal case against this Estonian citizen. pic.twitter.com/im9E4DhzBU— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 11, 2022