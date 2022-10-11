Многие депутаты EKRE воздержались от признания России страной-спонсором терроризма

Под заявлением не было подписей Пеэтера Эрнитса, Калле Грюнталя, Хелле-Моники Хельме, Мартина Хельме, Марта Хельме, Уно Каскпейта, Керт Кинго, Сийма Похлака, Пауля Пуустусмаа, Урмаса Рейтельманна, Яака Валге (все из партии EKRE), Мартина Репинского и Михаила Стальнухина (бывшие центристы, вне фракций), Ааду Муста (Центристская партия), Антса Лаанеотса и Ээрика-Нийлеса Кросса (Партия реформ).

Председатель Мартин Хельме пояснил ERR, что в проект заявления Рийгикогу о признании российского режима террористическим следует, например, добавить ссылки на закрытие границы, сбор оружия у живущих в Эстонии российских граждан и сокращение штата посольства, считает председатель Эстонской консервативной народной партии Мартин Хельме. «Россия – мафиозное государство, террористическое государство, государство-агрессор. Это для всех нас очевидно. Но кому нужно очередное заявление парламента, не имеющее практического выхода», – прокомментировал Хельме.

Муст и Лаанеотс не смогли поставить подписи по состоянию здоровья. Лаанеотс сказал Postimees, что ему только что сделали операцию на бедре, но в остальном, конечно, он поддерживает заявление.