Алексея Навального в шестой раз отправили в штрафной изолятор

Навальный только что отбыл в ШИЗО 12 суток, теперь его отправили в изолятор на две недели. Поводом для наказания, как передает осужденный, стал отказ мыть забор: «Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером – это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, – это полный бред. И вот я снова сижу на табуретке на своих itcnb квадратных метрах. Из вещей со мной лишь кружка – 1 шт., книжка – 1 шт. Но я уже привык. Не понимаю людей, которым для полноценной жизни нужны еще какие-то предметы».