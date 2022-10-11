Алексей Навальный на 14 суток попал в штрафной изолятор. Поводом для этого послужил отказ мыть забор в колонии
Алексея Навального в шестой раз отправили в штрафной изолятор
Оппозиционера Алексея Навального водворили в штрафной изолятор (ШИЗО) в шестой раз за последние два месяца. Об этом во вторник, 11 октября, сообщается в Telegram-канале политика.
Навальный только что отбыл в ШИЗО 12 суток, теперь его отправили в изолятор на две недели. Поводом для наказания, как передает осужденный, стал отказ мыть забор: «Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером – это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, – это полный бред. И вот я снова сижу на табуретке на своих itcnb квадратных метрах. Из вещей со мной лишь кружка – 1 шт., книжка – 1 шт. Но я уже привык. Не понимаю людей, которым для полноценной жизни нужны еще какие-то предметы».
Заключенным в штрафном изоляторе запрещены свидания и телефонные разговоры. Они не могут получать передачи и посылки, пользоваться магазином.
Навальный находится в колонии №6 в Мелехово (Владимирская область). Российский суд в прошлом феврале заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и назначил 2 года и 8 месяцев заключения. В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти считают, что политик тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность Фонда борьбы с коррупцией.