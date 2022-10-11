Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 11 октября: кризис власти в Кохтла-Ярве, борьбы с крысами в Ласнамяэ, Октоберфест и прямой эфир из Риги
Сегодня в выпуске:
– Подозреваемые в коррупционных преступлениях руководители города Кохтла-Ярве отказались уходить в отставку. Что дальше?
– Короткие новости: какой режим планируется объявить террористическим, о чем беспокоятся предприятия водоснабжения и какой справочник получат эстоноземельцы.
– Крыса – не друг человека! Как столичные власти борются с нашествием грызунов и как проводится дератизация – выясняла наш корреспондент.
– Чтобы попасть на грандиозный фестиваль пива Октоберфест, но обязательно лететь Германию. Мы посетили аналогичное Таллиннское мероприятие и выяснили, что именно так привлекает туда любителей пенного?
– С миру по нитке: к чему призывают жителей Финляндии, про оползень в Венесуэле и от чего отказываются жители Чехии.
– Прямое включение из Риги. Наша съемочная группа завершает свою вахту на рижской Неделе моды и подводит первые итоги.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 11 октября.