«Новости в 7» за 11 октября: кризис власти в Кохтла-Ярве, борьбы с крысами в Ласнамяэ, Октоберфест и прямой эфир из Риги

Сегодня в выпуске:

– Подозреваемые в коррупционных преступлениях руководители города Кохтла-Ярве отказались уходить в отставку. Что дальше?

– Короткие новости: какой режим планируется объявить террористическим, о чем беспокоятся предприятия водоснабжения и какой справочник получат эстоноземельцы.

– Крыса – не друг человека! Как столичные власти борются с нашествием грызунов и как проводится дератизация – выясняла наш корреспондент.

– Чтобы попасть на грандиозный фестиваль пива Октоберфест, но обязательно лететь Германию. Мы посетили аналогичное Таллиннское мероприятие и выяснили, что именно так привлекает туда любителей пенного?

– С миру по нитке: к чему призывают жителей Финляндии, про оползень в Венесуэле и от чего отказываются жители Чехии.

– Прямое включение из Риги. Наша съемочная группа завершает свою вахту на рижской Неделе моды и подводит первые итоги.