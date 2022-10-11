«Россия заказала 2400 дронов-камикадзе»: Зеленский призывает развернуть ПВО в Киеве

«Прошу усилить общую работу по финансовой помощи Украине в создании воздушного щита. Миллионы людей будут благодарны "Большой семерке" за такую ​​помощь», – сказал Зеленский в видеозвонке на экстренной встрече лидеров «Большой семерки».

Он сообщил, что, по данным спецслужб, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе.

Он сказал, что у президента России Владимира Путина все еще есть пространство для эскалации после двухдневных массированных авиаударов по городам по всей Украине, включая Киев.

«У российского лидера, который в настоящее время находится на завершающей стадии своего правления, еще есть пространство для дальнейшей эскалации», – сказал Зеленский, добавив, что это «угроза для всех нас».

Зеленский также заявил, что Россия пытается втянуть своего союзника Беларусь в войну против Украины.

«Россия пытается напрямую втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию, что мы якобы готовим нападение на эту страну», – сказал Зеленский, призвав разместить международных наблюдателей на украинско-белорусской границе для наблюдения за ситуацией с безопасностью.

В свою очередь страны «Большой семерки» (G7) в заявлении по итогам экстренного совещания еще раз заверили, что будут и дальше помогать Украине в войне с Россией.

Кроме того, страны G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) в совместном заявлении: