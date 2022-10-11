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В Латвии гражданин РФ попался на взятке пограничнику

LETA
В Латвии гражданин РФ попался на взятке пограничнику
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Пограничник. Иллюстративное фото
Пограничник. Иллюстративное фото Фото: Valsts kanceleja

Прокуратура Латвии оштрафовала гражданина России на 5000 евро за дачу взятки в размере 100 евро пограничнику, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.

6 октября в пункте пограничного контроля Терехово пограничники обнаружили въехавшего в Латвию на автобусе гражданина России, который дал пограничнику взятку в размере 100 евро за пересечение государственной границы без необходимых документов.

По факту получения взятки было возбуждено уголовное дело, и прокуратура оштрафовала мужчину на 5000 евро.

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