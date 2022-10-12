ВИДЕО ⟩ Оплеванный антимасочниками охранник подал в суд на клиента торгового центра

Во время волны коронавируса у Пеэтера был свободный от работы период и он подумал, почему бы для разнообразия не стать на какое-то время охранником. Работа в торговом центре не казалась ему слишком сложной – можно двигаться, общаться с людьми... Но реальность оказалась иной.

Большую часть времени он работал в самом центре Таллинна, в торговом центре Solaris, расположенном напротив театра «Эстония» и Банка Эстонии. С приходом коронавируса в торговых центрах по всей стране началась война между сторонниками и противниками масок, и охранники должны были сдерживать людей. Ситуация осложнялась и тем, что не во всех магазинах и учреждениях действовали одни и те же правила. Из-за того, что в некоторых местах не требовали носить маски, люди начали бунтовать. К тому же была своего рода эйфория в соцсетях, где внимание привлекали видео, на которых кто-то дерется с охранниками из-за масок.