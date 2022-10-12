В сегодняшней передаче бывший охранник одного из солидных торговых центров Таллинна расскажет, что включает в себя эта работа: например, постоянные насмешки и плевки в лицо. В какой-то момент его терпение лопнуло, и он подал на клиента в суд.
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ВИДЕО ⟩ Оплеванный антимасочниками охранник подал в суд на клиента торгового центра
Оплеванный антимасочниками охранник подал в суд на клиента торгового центра
Во время волны коронавируса у Пеэтера был свободный от работы период и он подумал, почему бы для разнообразия не стать на какое-то время охранником. Работа в торговом центре не казалась ему слишком сложной – можно двигаться, общаться с людьми... Но реальность оказалась иной.
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