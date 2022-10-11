Русскоязычное объединение Социал-демократической партии не согласно с опубликованным в Rus.Postimees заявлением объединения националистов партии «Отечество», в котором «отечественники» требуют прекратить деятельность в Эстонии Русской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП). При этом русскоязычные социал-демократы считают, что ЭПЦ МП и митрополиту Евгению стоит дистанцироваться от оправдывающей войну в Украине риторики патриарха Кирилла.
Социал-демократы: Московский Патриархат оказал медвежью услугу Эстонской православной церкви
«В конституциях Эстонской Республики и Российской Федерации черным по белому написано, что церковь отделена от государства и тем самым не вмешивается в политику. Но если в Эстонии это так и есть, то в России, к сожалению, Московский Патриархат является активным участником политической жизни и поддерживает военную агрессию против Украины. Поскольку ЭПЦ МП подчиняется Московскому Патриархату, то у Эстонского государства совершенно закономерно возникает вопрос – разделяет ли предстоятель ЭПЦ МП митрополит Евгений позицию патриарха Кирилла», – отмечает в своем заявлении правление Русскоязычного объединения социал-демократов.
«Объединение националистов партии "Отечество", требующее закрыть ЭПЦ МП и передать ее имущество Эстонской Апостольской Православной Церкви перегибает палку. Для Эстонского государства важно, чтобы все действующие на территории нашей страны организации и лица соблюдали законы, и ни напрямую, ни косвенно не подвергали угрозе нашу общую безопасность. И если ЭПЦ МП такой угрозы не представляет, то никаких претензий к ней быть не должно. Но для этого наше государство должно четко понимать, на чьей она стороне – российской власти и Московского Патриархата, который благословляет войну, или же Эстонии и ее жителей», – подчеркивается в заявлении правления Русскоязычного объединения социал-демократов.
По словам руководителя объединения Кирилла Клауса, у каждого жителя Эстонии есть закрепленная Конституцией неотъемлемая свобода вероисповедания, и государство уважает этот принцип.
«К сожалению, активное участие Московского Патриархата в политике и войне оказало большую медвежью услугу ЭПЦ МП и православным жителям Эстонии. Если бы Московский Патриархат соблюдал Конституцию своей страны, то сейчас и не пришлось бы обсуждать эту тему. Поскольку ЭПЦ МП напрямую связана с Московским Патриархатом, то в сложившейся ситуации мне кажется вполне логичным, что МВД Эстонии, прямой обязанностью которого является обеспечение внутренней безопасности страны, просит главу ЭПЦ МП разъяснить свою позицию. И если ЭПЦ МП, которая так же как и любое другое зарегистрированное в Эстонии недоходное объединение должна соблюдать законы и Конституцию, и не нести угрозы для нашей страны, отстранится от воинственной риторики, то никто мешать ее деятельности не будет. Это было бы неправильно, и я первый выступил бы против этого», – подчеркнул Кирилл Клаус.