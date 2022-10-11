Обнародована дата коронации Карла III

Букингемский дворец заявил, что коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года, при этом вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла.

В заявлении дворца сказано, что Карл III будет коронован в Вестминстерском аббатстве.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.



The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort. — The Royal Family (@RoyalFamily) October 11, 2022

Карл III стал королем в момент смерти его матери Елизаветы II, однако коронация станет символическим началом его правления. Во время церемонии, все подробности которой будут разработаны до мельчайших деталей, он будет помазан на царство, на его голову будет возложена корона.

Коронация, которая состоится в мае 2023 года станет первой подобной церемонией в Великобритании за почти 70 лет. Последней ей до этого короновали Елизавету II – это было в июне 1953 года.

Букингемский дворец дал понять, что в церемонии коронации будут сочетаться как древние, так и современные мотивы. В его заявлении сказано, что она будет укоренена в давних традициях, но также отразит сегодняшнюю роль монарха и будет устремлена в будущее.

Коронационное кресло Фото: Oli Scarff

Отдельная коронация, хотя и менее изысканная, будет проведена для королевы-консорта Камиллы.