НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Северном морях

НАТО усилит защиту критической инфраструктуры стран альянса в ответ на предполагаемые диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море. «Мы увеличили присутствие в Северном и Балтийском морях до 30 кораблей», – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 11 октября, в Брюсселе. По его словам, эти корабли получают поддержку с воздуха и с помощью подводных устройств. Кроме того, страны альянса ужесточают меры безопасности вокруг инфраструктурных объектов и расширяют обмен информацией между спецслужбами, сказал Столтенберг.

«Любая атака на объекты критической инфраструктуры стран НАТО повлечет за собой сплоченный и решительный ответ», – заявил генсек североатлантического альянса. Каким будет этот ответ, зависит от атаки. Столтенберг не исключил, что в случае крупной диверсии НАТО может применить 5 статью своего устава о коллективной обороне. К критической инфраструктуре, по его словам, относятся не только газопроводы, но и подводные кабели электросетей и интернета.

Германия начала расследование

В конце сентября на участках газопроводов «СП» и «СП-2», ведущих из России в Германию, неподалеку от датского острова Борнхольм в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошло несколько мощных взрывов, в результате которых образовалась не менее четырех повреждений.