Дырявый запрет ⟩ Российские пропагандистские телеканалы запрещены, но по-прежнему доступны

На территории Эстонии с весны запрещено вещание разжигающих ненависть и призывающих к войне российских пропагандистских телеканалов, но благодаря современным технологическим решениям они остаются доступными зрителям. Ответственный за сферу департамент признает, что бороться с этим явлением сложно, но это все-таки не бесперспективная борьба.