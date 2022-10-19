На территории Эстонии с весны запрещено вещание разжигающих ненависть и призывающих к войне российских пропагандистских телеканалов, но благодаря современным технологическим решениям они остаются доступными зрителям. Ответственный за сферу департамент признает, что бороться с этим явлением сложно, но это все-таки не бесперспективная борьба.
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Дырявый запрет ⟩ Российские пропагандистские телеканалы запрещены, но по-прежнему доступны
Российские пропагандистские телеканалы запрещены, но по-прежнему доступны
Звоню по номеру в объявлении. Человек, который называет себя мастером, объясняет, что для установки российских каналов мне нужен смарт-телевизор и домашний интернет.
«А это законно?» – спрашиваю я, ведь вроде бы пропагандистские каналы в Эстонии запрещены.
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