Подавляющее большинство военных экспертов в западных странах видят военную ситуацию в Украине совсем по-другому, сам Март Хельме запомнился тем, что незадолго до начала войны предрекал, что Россия очень быстро добьется всех своих целей, так что, казалось бы, на его новые откровения можно было бы не обращать внимания, однако некоторые обстоятельства заставляют думать, что все это Март Хельме говорил 11 октября совсем не случайно. Он ни словом не обмолвился про проект резолюции с признанием России террористическим режимом, но высказанные им суждения можно было интерпретировать так, что, дескать, такое навешивание ярлыков на агрессора бесполезно, потому что его новые военные успехи якобы неизбежны, а потому важнее не обзывать его, а с ним договариваться.

Переговоры — это как раз именно то, чего ищет сейчас Россия, в действительности не добивающаяся в конвенциональной войне в последние недели никаких успехов, а терпящая в ней сплошные неудачи. Ядерный шантаж, массированные ракетные удары по жилым кварталам и объектам критически важной инфраструктуры — это те инструменты, с помощью которых Россия и пытается склонить Запад и Украину к переговорам о прекращении огня на условиях сохранения за Россией тех оккупированных территорий, которые у нее пока получается контролировать.

Сознательно или нет, но EKRE отработала запрос Москвы