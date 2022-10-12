Депутаты эстонского парламента из фракции EKRE, не желающие подписывать заявление о признании России страной-террористом и дающие пессимистичные для Украины прогнозы в отношении дальнейшего хода войны, служат хорошую службу кремлевской пропаганде, пишет журналист Павел Соболев.
Колонка журналиста ⟩ Раздвоение: EKRE делает подарки российским пропагандистам и называет Россию террористом
В совсем недавнем, но кажущемся сейчас уже таким далеким довоенном прошлом нередко происходило так, что при принятии в эстонском парламенте каких-то критических в отношении тех или иных действий России резолюций некоторые представители Центристской партии образовывали предпочитавшее уклониться от поддержки таких документов меньшинство.
Можно сказать, что во вторник, 11 октября 2022 года, в Рийгикогу возникла, что называется, «ситуация нового типа»: среди шестнадцати депутатов эстонского парламента, не подписавших заявление, осуждающее аннексию территории Украины и объявляющее российский режим террористическим, одиннадцать представляли фракцию партии EKRE.
Не так давно глава EKRE Мартин Хельме, комментируя для прессы отразившийся в рейтингах симпатий избирателей заметный рост популярности EKRE среди русскоязычного населения, высказался в том духе, что, мол, политические преференции русских жителей Эстонии стали более многообразными.
Традиционно самый большой урожай «русских голосов» на разного уровня выборах в Эстонии собирали центристы, так что логично было бы предположить, что Мартин Хельме своими словами констатирует, что у его партии нашлись грани, которые помогли ей в глазах многих представителей русскоязычного населения казаться теперь самой привлекательной политической силой.
Мартин Хельме вовсе не гонится сейчас за «русскими голосами»
В русле этой логики можно было бы допустить, что отказ значительной части депутатов от EKRE поддержать заявление о признании России страной-террористом является копированием привычных действий многих парламентариев-центристов, долгими годами имевших обыкновение ничем не раздражать ту часть своего электората, которая с симпатией относилась к действующей власти РФ.
Однако комментарии, которые Мартин Хельме дал журналистам в связи с прохладным отношением многих депутатов фракции его партии в парламенте к обсуждавшемуся заявлению, никак не позволяют думать, что эти депутаты 11 октября могли руководствоваться в своих действиях желанием понравиться русскоязычным избирателям в канун старта полноценной предвыборной кампании.
Даже если пытаться вообразить, что у многих русскоязычных жителей Эстонии по-прежнему вызывают очень болезненные реакции любые жесткие определения, даваемые России и контролирующему ее режиму, нельзя не заметить, что глава партии EKRE вчера совсем не заботился о том, чтобы обойтись с соответствующими чаяниями русскоязычного населения с какой-то деликатностью.
Если это население узнало, что одиннадцать депутатов от фракции EKRE не захотели подписаться под словами «Россия — террорист», наверняка от внимания этого населения не ускользнула и новость о том, что Мартин Хельме перед телекамерами в сольном выступлении назвал Россию и террористом, и агрессором, и мафиозным государством, а отказ поставить подпись под документом подобного содержания объяснил его якобы популистским форматом.
EKRE чаще любых других партий в Эстонии называют популистской, поэтому нет ничего удивительного в том, что ее лидер с удовольствием воспользовался возможностью приписать соответствующие качества своим оппонентам. Он сказал, что само по себе такое заявление Рийгикогу мало чего стоит без подкрепляющих его практических шагов, например, в виде понижения уровня дипломатической представленности РФ в Эстонии, полного закрытия границы с Россией и конфискации оружия у проживающих в Эстонии российских граждан.
Таким образом, Мартин Хельме как бы обличал вовсе не суть обсуждавшегося документа, а его избыточную формальность, влекущую за собой и его бессмысленность, подвергая тем самым критике — по очередному подвернувшемуся поводу — политику правящей в Эстонии коалиции.
Хельме-старший повторил кремлевские нарративы
Все это могло бы выглядеть как рутинный элемент внутриполитической борьбы, однако еще одно заявление со стороны другого влиятельного представителя партии EKRE, тоже в некотором роде — хотя и очень косвенно — указавшего на чуть ли не бесполезность подобного рода осуждений России, дало основания думать, что лидеры EKRE в этой презентации своего особого взгляда на проблему рассчитывают не столько на внутреннюю, сколько на внешнюю аудиторию.
Тоже во вторник в Рийгикогу отец Мартина Хельме, его предшественник на посту главы партии Март Хельме во время обсуждения поправки к Закону об иностранцах выступил с прогнозом, согласно которому наблюдающийся военный прогресс в контрнаступлении Украины на самом деле является предвестником скорого нового наступления России.
Хельме-старший рассуждал в том направлении, что Россия сейчас отвела свои силы на более выгодные рубежи, понеся относительно небольшие потери, в то время как потери Украины очень велики. По оценке Марта Хельме, теперь Россия приступает к массированному уничтожению жизненно важных объектов украинской инфраструктуры, за чем и должно последовать новое наступление России. В общем, Март Хельме практически повторил тот известный кремлевский тезис, что у России в Украине «все идет по плану».
Подавляющее большинство военных экспертов в западных странах видят военную ситуацию в Украине совсем по-другому, сам Март Хельме запомнился тем, что незадолго до начала войны предрекал, что Россия очень быстро добьется всех своих целей, так что, казалось бы, на его новые откровения можно было бы не обращать внимания, однако некоторые обстоятельства заставляют думать, что все это Март Хельме говорил 11 октября совсем не случайно. Он ни словом не обмолвился про проект резолюции с признанием России террористическим режимом, но высказанные им суждения можно было интерпретировать так, что, дескать, такое навешивание ярлыков на агрессора бесполезно, потому что его новые военные успехи якобы неизбежны, а потому важнее не обзывать его, а с ним договариваться.
Переговоры — это как раз именно то, чего ищет сейчас Россия, в действительности не добивающаяся в конвенциональной войне в последние недели никаких успехов, а терпящая в ней сплошные неудачи. Ядерный шантаж, массированные ракетные удары по жилым кварталам и объектам критически важной инфраструктуры — это те инструменты, с помощью которых Россия и пытается склонить Запад и Украину к переговорам о прекращении огня на условиях сохранения за Россией тех оккупированных территорий, которые у нее пока получается контролировать.
Сознательно или нет, но EKRE отработала запрос Москвы
Разумеется, Россия имеет не самый решающий, но немалый интерес и в том, чтобы в западных обществах был как следует слышен голос тех политических сил, что призывают к скорейшему заключения мира любой ценой, пусть и ссылаясь при этом на общие гуманистические соображения. В этом смысле партия EKRE усилиями одиннадцати депутатов, среди которых самую важную роль сыграл во вторник даже не Мартин, а Март Хельме, отработала соответствующий запрос как следует.
Очень много говорится о существовании в странах Европы своего рода пропутинского интернационала, маскирующегося под знаменами национал-консервативных идеологий, при этом часто споры насчет мотиваций таких партий в Европе сводятся лишь к тому, идет ли речь о прямом их финансировании из Кремля или же о манипулировании «полезными идиотами». Тот факт, что восемь поддержавших признание России страной-террористом депутатов из фракции EKRE имели возможность голосовать «по совести», указывает, что самая — до неприличной крайности — правая партия Эстонии, конечно, все-таки не представляет собой случай «кремлевского проекта». Что, однако, не мешает ей в ряде ситуаций полнокровно удовлетворять кремлевские ожидания.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, отвечая в конце прошлой недели на прямой вопрос журналиста, поприветствовал подрыв Крымского моста, после чего Мария Захарова анонсировала возбуждение против него в РФ уголовного дела. Вспомним в связи с этим, что российская пропаганда очень любит сервировать «картину мира» так, что во многих западных странах у власти находятся посаженные Вашингтоном марионетки, в то время как народы этих стран вполне дружелюбны к России, но из-за отсутствия на Западе демократии воля народа в управлении государством представлена слабо.
11 октября EKRE внесла свой вклад в подпитку этого мифа, потому что ее действия можно преподнести таким образом, что, мол, политик, которого незаслуженно называют самым одиозным в Эстонии, признал исключительную военную мощь России, а самая любимая народом Эстонии партия (ратующая за семейные ценности) отказалась подписать оскорбляющий Россию акт (в детали же вдаваться совсем не обязательно).
Конечно, не стоит думать, что Кремль в результате всего этого получил для себя какие-то очень важные выгоды и преимущества, однако то обстоятельство, что эти события — пусть и совсем небольшим кирпичиком — с легкостью встраиваются в поощряемую Москвой тошнотворную международную кампанию, заставляют относиться ко вторничным высказываниям Марта и Мартина Хельме с большой брезгливостью.