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В Таллинне автомобиль сбил коляску с годовалым ребенком

rus.postimees.ee
В Таллинне автомобиль сбил коляску с годовалым ребенком
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Автомобиль сбил детскую коляску. Снимок иллюстративный.
Автомобиль сбил детскую коляску. Снимок иллюстративный. Фото: BLACKDAY/Shutterstock

Вчера, 11 октября, в 15:56 на улице Валге в Таллинне произошло ДТП.

Как передает Департамент полиции и погранохраны, возле остановки общественного транспорта Kumu 38-летняя женщина на автомобиле Audi 80 наехала на нерегулируемом пешеходном переходе на детскую коляску, которую катила перед собой 36-летняя женщина.

В детской коляске был ребенок. Годовалую девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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