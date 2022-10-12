Вчера, 11 октября, в 15:56 на улице Валге в Таллинне произошло ДТП.
В Таллинне автомобиль сбил коляску с годовалым ребенком
В Таллинне автомобиль сбил коляску с годовалым ребенком
Как передает Департамент полиции и погранохраны, возле остановки общественного транспорта Kumu 38-летняя женщина на автомобиле Audi 80 наехала на нерегулируемом пешеходном переходе на детскую коляску, которую катила перед собой 36-летняя женщина.
В детской коляске был ребенок. Годовалую девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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