Франция увеличивает свое военное присутствие в Восточной Европе, в том числе в Эстонии, заявил во вторник министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Франция наращивает военное присутствие в Эстонии
Решение президента Эммануэля Макрона «укрепить нашу оборонительную позицию на восточном фланге Европы» принимается в рамках вклада Франции в НАТО, заявил Лекорню комитету Сената.
По словам министра обороны, в следующем году в Эстонию будет отправлено подразделение легкой пехоты численностью около ста человек в дополнение к уже находящимся там 300 французским солдатам.
«Мы также продолжим укреплять нашу оборонную позицию в Литве, задействовав дополнительные самолеты Rafale», - добавил он.
Франция руководит операцией НАТО в Румынии, где в настоящее время находится около 350 французских военнослужащих, а также командует бельгийскими и голландскими подразделениями.
Численность французских войск будет удвоена в ноябре, и Париж также направит в Румынию дюжину бронетранспортеров и около десяти боевых танков «Леклерк», сообщил военный источник.