Франция наращивает военное присутствие в Эстонии

Решение президента Эммануэля Макрона «укрепить нашу оборонительную позицию на восточном фланге Европы» принимается в рамках вклада Франции в НАТО, заявил Лекорню комитету Сената.

По словам министра обороны, в следующем году в Эстонию будет отправлено подразделение легкой пехоты численностью около ста человек в дополнение к уже находящимся там 300 французским солдатам.

«Мы также продолжим укреплять нашу оборонную позицию в Литве, задействовав дополнительные самолеты Rafale», - добавил он.

Франция руководит операцией НАТО в Румынии, где в настоящее время находится около 350 французских военнослужащих, а также командует бельгийскими и голландскими подразделениями.