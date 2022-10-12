Ср, 12.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Франция наращивает военное присутствие в Эстонии

BNS
Франция наращивает военное присутствие в Эстонии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Французские солдаты.
Французские солдаты. Фото: THIBAUD MORITZ

Франция увеличивает свое военное присутствие в Восточной Европе, в том числе в Эстонии, заявил во вторник министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Решение президента Эммануэля Макрона «укрепить нашу оборонительную позицию на восточном фланге Европы» принимается в рамках вклада Франции в НАТО, заявил Лекорню комитету Сената.

По словам министра обороны, в следующем году в Эстонию будет отправлено подразделение легкой пехоты численностью около ста человек в дополнение к уже находящимся там 300 французским солдатам.

«Мы также продолжим укреплять нашу оборонную позицию в Литве, задействовав дополнительные самолеты Rafale», - добавил он.

Франция руководит операцией НАТО в Румынии, где в настоящее время находится около 350 французских военнослужащих, а также командует бельгийскими и голландскими подразделениями.

Численность французских войск будет удвоена в ноябре, и Париж также направит в Румынию дюжину бронетранспортеров и около десяти боевых танков «Леклерк», сообщил военный источник.

Ключевые слова
Наверх