«Космос» и «Виймси» будут сражаться за Суперкубок по футзалу

В финале Суперкубка традиционно встречаются чемпион Эстонии по футзалу и обладатель кубка. В прошлом году «Космос» и «Виймси» вели захватывающую битву за первое место в лиге. Основной сезон команды завершили с равным количеством очков. Обе были успешны как в четверть-, так и в полуфиналах и чтобы определить победителя встретились в финальной серии, которая шла до трех побед. Первые четыре игры были достаточно равными, и судьба чемпионата оставалась открытой до последнего матча. В решающей партии «Космос» показал более уверенную игру и завоевал титул.