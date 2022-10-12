Сезон футзала открывается в среду, 19 октября матчем, в ходе которого за Суперкубок будут сражаться таллиннский «Космос» и команда Виймси.
«Космос» и «Виймси» будут сражаться за Суперкубок по футзалу
Стартовый свисток прозвучит в 19.00 в спортхолле «Калев». Билеты можно приобрести в Piletilevi.
В финале Суперкубка традиционно встречаются чемпион Эстонии по футзалу и обладатель кубка. В прошлом году «Космос» и «Виймси» вели захватывающую битву за первое место в лиге. Основной сезон команды завершили с равным количеством очков. Обе были успешны как в четверть-, так и в полуфиналах и чтобы определить победителя встретились в финальной серии, которая шла до трех побед. Первые четыре игры были достаточно равными, и судьба чемпионата оставалась открытой до последнего матча. В решающей партии «Космос» показал более уверенную игру и завоевал титул.
В финале серии за кубок встретились те же команды, но тогда стандартное время закончилось ничей (4:4). В дополнительное время перевес оказался у «Виймси», который победил со счетом 7:5.
Футзальная лига Cooobet начинается 22 октября. С расписанием можно ознакомиться на домашней страничке ЭФС jalgpall.ee.