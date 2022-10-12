Байден: Путин – рациональный игрок, но просчитался перед вторжением в Украину

На прошлой неделе Байден заявил, что риск «ядерного Армагеддона» находится на самом высоком уровне за последние 60 лет, а в интервью сказал, что исходящие от России угрозы применения ядерного оружия могут привести к катастрофическим последствиям.

При этом сам Байден не верит, что российский президент Владимир Путин решится применить ядерное оружие в Украине.

Ниже – основные моменты, которых Байден коснулся в интервью.

О возможности применения ядерного оружия и действиях США

«Я не думаю, что он сделает это. Я думаю, что он безответственно говорит об этом, мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине», – сказал Байден.

Он отказался сообщить, как будет выглядеть ответ США, если Путин все-таки реализует угрозы. По его словам, Пентагон заблаговременно разработал различные варианты действий на случай подобного сценария.

«Это обсуждалось, но я не собираюсь в это вдаваться. Было бы безответственно с моей стороны говорить о том, что мы будем или не будем делать», – добавил президент.

«Вы просили Пентагон разыграть этот сценарий?» – спросил Таппер.

«Пентагон не нужно просить», – ответил Байден.

О просчетах Путина перед вторжением в Украину