Трагедия в жилом доме: густой дым не позволил соседям пробраться в квартиру, в которой погибал человек

11 октября в 23:04 в центр тревоги сообщили, что в квартире на улице Раху в поселке Вастселийна сработал дымовой датчик. Сосед нашел горящую квартиру, по запаху дыма. Ему удалось взломать дверь, но зайти внутрь не представлялось возможным, так как помещения были заполнены густым дымом. Спасатели обнаружили в гостиной пожилого мужчину, уже мертвого. По оценке спасателей, пожар длился уже некоторое время и к их прибытию стал стихать. Они потушили горящее кресло, стол и стену тремя ручными огнетушителями. Тлеющую мебель с целью обеспечения пожарной безопасности выбросили из окна и облили водой.