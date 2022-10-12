Поддержка Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) достигла рекордного уровня, отставая от ведущей Партии реформ менее чем на четыре процента.
Рейтинги партий: поддержка EKRE достигла рекордного значения
Рейтинги партий: поддержка EKRE достигла рекордного значения
Согласно последним результатам еженедельного опроса, подготовленного в сотрудничестве с Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti AS, Партию реформ поддерживают 31,2 процентов, EKRE – 27,4 процентов, а Центристскую партию – 15,4 процента правомочных граждан. Поддержка EKRE находится на самом высоком уровне с начала 2019 года.
За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 9,2%, «Отечество» с 6,6% и Социал-демократическая партия с 6,5%.
Правящую коалицию поддерживают 44,3, а оппозицию – 42,8 процента респондентов.