Рейтинги партий: поддержка EKRE достигла рекордного значения

Согласно последним результатам еженедельного опроса, подготовленного в сотрудничестве с Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti AS, Партию реформ поддерживают 31,2 процентов, EKRE – 27,4 процентов, а Центристскую партию – 15,4 процента правомочных граждан. Поддержка EKRE находится на самом высоком уровне с начала 2019 года.