Студенты и преподаватели Таллиннского университета соберутся в четверг в здании Астра на Исследовательском форуме, чтобы выразить свою поддержку иранским женщинам, борющимся за свою свободу и права.
Студенты и преподаватели Таллинского университета на стороне иранских женщин
13 сентября 22-летняя Махса Амини была арестована иранской так называемой полицией нравов в городе Саккез в иранском Курдистане за то, что ее волосы выбивались из-под платка. Через три дня Амини скончалась в больнице от полученных травм. Это жестокое преступление вызвало волну протестов в Иране, где иранские женщины требуют не только соблюдения прав женщин, но и свободы для всех иранцев. Студенты по всей стране уже почти неделю бастуют в поддержку протестов. Реакция иранского режима была жесткой.
«Студенты и преподаватели Таллиннского университета хотят выразить свою поддержку всем иранцам, но особенно иранским женщинам и студентам, которые, несмотря на жестокие репрессии режима, выступают за свободу и справедливость. Силы безопасности окружили здание Технологического университета им. Шарифа в Тегеране, где со 2 октября бастуют студенты в знак солидарности с иранскими женщинами, и ситуация стала очень напряженной», – заявила аспирантка университета Сандра Пеетс.
Студенты и преподаватели Таллиннского университета продемонстрируют свою поддержку отважным иранским женщинам в четверг в 13:45 на Исследовательском форуме в здании «Астра» Таллиннского университета. Студенты Таллиннского университета, преподаватели и представители местной иранской общины присоединяются к кампании поддержки. Малихе Кешмири, студентка Таллинского университета иранского происхождения, Мармар Мехрпарвар, представитель эстонской иранской общины, и Сандра Пеэтс, эксперт по внешней политике Ирана, расскажут о ситуации в Иране. На мероприятии будет зачитано заявление поддержки, подготовленное профессорско-преподавательским составом и студентами университета. Мероприятие продлится до 14.15.