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Студенты и преподаватели Таллинского университета на стороне иранских женщин

rus.postimees.ee
Студенты и преподаватели Таллинского университета на стороне иранских женщин
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Иранские девочки, сняв хиджабы, показывают средний палец фотографии президента Али Хаменеи, одному из ближайших соратников лидера Исламской революции.
Иранские девочки, сняв хиджабы, показывают средний палец фотографии президента Али Хаменеи, одному из ближайших соратников лидера Исламской революции. Фото: twitter

Студенты и преподаватели Таллиннского университета соберутся в четверг в здании Астра на Исследовательском форуме, чтобы выразить свою поддержку иранским женщинам, борющимся за свою свободу и права.

13 сентября 22-летняя Махса Амини была арестована иранской так называемой полицией нравов в городе Саккез в иранском Курдистане за то, что ее волосы выбивались из-под платка. Через три дня Амини скончалась в больнице от полученных травм. Это жестокое преступление вызвало волну протестов в Иране, где иранские женщины требуют не только соблюдения прав женщин, но и свободы для всех иранцев. Студенты по всей стране уже почти неделю бастуют в поддержку протестов. Реакция иранского режима была жесткой.

«Студенты и преподаватели Таллиннского университета хотят выразить свою поддержку всем иранцам, но особенно иранским женщинам и студентам, которые, несмотря на жестокие репрессии режима, выступают за свободу и справедливость. Силы безопасности окружили здание Технологического университета им. Шарифа в Тегеране, где со 2 октября бастуют студенты в знак солидарности с иранскими женщинами, и ситуация стала очень напряженной», – заявила аспирантка университета Сандра Пеетс.

Студенты и преподаватели Таллиннского университета продемонстрируют свою поддержку отважным иранским женщинам в четверг в 13:45 на Исследовательском форуме в здании «Астра» Таллиннского университета. Студенты Таллиннского университета, преподаватели и представители местной иранской общины присоединяются к кампании поддержки. Малихе Кешмири, студентка Таллинского университета иранского происхождения, Мармар Мехрпарвар, представитель эстонской иранской общины, и Сандра Пеэтс, эксперт по внешней политике Ирана, расскажут о ситуации в Иране. На мероприятии будет зачитано заявление поддержки, подготовленное профессорско-преподавательским составом и студентами университета. Мероприятие продлится до 14.15.

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