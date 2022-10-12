Студенты и преподаватели Таллинского университета на стороне иранских женщин

13 сентября 22-летняя Махса Амини была арестована иранской так называемой полицией нравов в городе Саккез в иранском Курдистане за то, что ее волосы выбивались из-под платка. Через три дня Амини скончалась в больнице от полученных травм. Это жестокое преступление вызвало волну протестов в Иране, где иранские женщины требуют не только соблюдения прав женщин, но и свободы для всех иранцев. Студенты по всей стране уже почти неделю бастуют в поддержку протестов. Реакция иранского режима была жесткой.

«Студенты и преподаватели Таллиннского университета хотят выразить свою поддержку всем иранцам, но особенно иранским женщинам и студентам, которые, несмотря на жестокие репрессии режима, выступают за свободу и справедливость. Силы безопасности окружили здание Технологического университета им. Шарифа в Тегеране, где со 2 октября бастуют студенты в знак солидарности с иранскими женщинами, и ситуация стала очень напряженной», – заявила аспирантка университета Сандра Пеетс.