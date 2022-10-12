Тереза Йохауг планирует вернуться в большой спорт

Йохауг покинула спорт, находясь на вершине – на зимней олимпиаде в Пекине она завоевала три золотых медали в индивидуальном зачете. В конце сезона спортсменка сообщила, что завершает карьеру.

Спустя полгода она подтвердила, что это решение было правильным.

«Мне 34 года и я чувствую, что в жизни есть нечто большее, чем спорт. Мне так повезло, что сумела достичь в спорте всего, чего только может спортсмен», - сказала она.

Она никогда не сожалела о решении завершить карьеру и чувствует себя прекрасно.

«Но должна признать, что ощущаю, что что-то исчезло. Я скучаю по сборной, общению с ними, той атмосфере. Однако внутреннее чувство подсказывает, что решение было верным», - добавила она.

Тем не менее, Йохауг оставила себе возможность вернуться. В 2025 году в норвежском Тронхейме пройдет чемпионат мира по северным видам спорта. Йохауг знает об этом.