Объявившая весной о завершении карьеры норвежская лыжница Тереза Йохауг сообщила, что может принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Трондхейме в 2025 году.
Тереза Йохауг планирует вернуться в большой спорт
Йохауг покинула спорт, находясь на вершине – на зимней олимпиаде в Пекине она завоевала три золотых медали в индивидуальном зачете. В конце сезона спортсменка сообщила, что завершает карьеру.
Спустя полгода она подтвердила, что это решение было правильным.
«Мне 34 года и я чувствую, что в жизни есть нечто большее, чем спорт. Мне так повезло, что сумела достичь в спорте всего, чего только может спортсмен», - сказала она.
Она никогда не сожалела о решении завершить карьеру и чувствует себя прекрасно.
«Но должна признать, что ощущаю, что что-то исчезло. Я скучаю по сборной, общению с ними, той атмосфере. Однако внутреннее чувство подсказывает, что решение было верным», - добавила она.
Тем не менее, Йохауг оставила себе возможность вернуться. В 2025 году в норвежском Тронхейме пройдет чемпионат мира по северным видам спорта. Йохауг знает об этом.
«Весной я размышляла, должна ли участвовать еще в одном чемпионате мира. Но все это было так близко от ЧМ в Трондхейме, что мне, наверное, было бы сложно завершить карьеру. Поэтому поняла, что сейчас то самое время завершить карьеру. Но ничего противозаконного в возвращении на ЧМ в Трондхейме нет, если я почувствую, что это правильно», - сказала Йохауг.