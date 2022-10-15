Елена Скульская ⟩ Хорошо, что у Пегаса есть не только крылья, но и копыта

Как опубликоваться в Москве

Конечно, мне хотелось публиковаться в ленинградских и московских журналах, но при советской власти это было совершенно невозможно. Диссидентов узнавали даже не по прямым выпадам, а как говорил мой товарищ: «они нас узнают по синтаксису, по запятым!» Но иногда все-таки делались исключения – в том случае, когда секретарь партийной организации Союза писателей писал специальную рекомендацию и своим партийным словом отвечал за сочинителя текстов. Партийную организацию долгое время возглавлял Энн Ветемаа, и я время от времени ходила к нему за такой рекомендацией для того или иного российского журнала или издательства. После двух-трех таких хождений Энн позвонил мне и попросил зайти в Союз. Он подарил мне довольно толстую папку. В ней лежали подписанные им сто бланков для официальных писем Союза с его подписью. Он сказал: «Пиши от моего имени всё, что нужно, чтобы тебя наконец опубликовали! Не стесняйся в выражениях – хвали себя на все лады, настаивай на своем советском взгляде на жизнь!» Это был сказочный и очень рискованный по тем временам подарок, впрочем, меня всё равно при советской власти ни в Москве, ни в Питере практически не печатали…