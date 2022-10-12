Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 3) не будет принимать участие в последнем в этом сезоне турнире высшей категории WTA, который пройдет в Гвадалахаре (Мексика). Поскольку турнир в Остраве Контавейт прервала из-за травмы на половине, маловероятно, что она выйдет на корт турнира более низкой категории.
Из-за травмы Анетт Контавейт, вероятно, завершит сезон
Из-за травмы Анетт Контавейт, вероятно, завершит сезон
В последний раз Контавейт выходила на корт на прошлой неделе в Чехии, но из-за травмы ей пришлось смириться с поражением. Теперь эстонка должна была выйти на корт в Сан-Диего, но прогпустит его из-за травмы спины. Имени Контавейт также нет в списке игроков последнего в этом году турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре.
Поднявшаяся в прошлом году в это же самое время в восьмерку лучших теннисисток и прошедшая в финальный турнир WTA Анетт Контавейт в ближайшие недели вылетит из десятки лучших теннисисток WTA. А если ее конкурентки успешно завершат сезон, то она может выпать также и из списка 15 лучших теннисисток мира.
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