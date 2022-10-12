Из-за травмы Анетт Контавейт, вероятно, завершит сезон

В последний раз Контавейт выходила на корт на прошлой неделе в Чехии, но из-за травмы ей пришлось смириться с поражением. Теперь эстонка должна была выйти на корт в Сан-Диего, но прогпустит его из-за травмы спины. Имени Контавейт также нет в списке игроков последнего в этом году турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре.