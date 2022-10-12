Президент Алар Карис выступит на встрече Арктической ассамблеи в Исландии

Глава государства на встрече расскажет о том, почему борьба с изменением климата жизненно важна для арктических территорий и проживающих там народов, представит вклад Эстонии в решение проблем, связанных с Арктикой, а также затронет тему влияния войны в Украине и жестоких действий России не только по отношению к арктическим территориям и проживающим там коренным народам, но и к международному сотрудничеству по арктическим вопросам в целом.

По словам президента Кариса, мнение малых стран арктического региона может стать уравновешивающей силой для больших держав. «Географически Эстония является самой северной из тех стран, что соприкасаются с окружающими Арктику странами. Поэтому естественно, что на протяжении нескольких поколений ученых мы имели дело с изменениями окружающей среды, связанными с Арктикой, а также с коренными народами, их наследием и социальными условиями, связанными с регионом. Богатый опыт и знания эстонских ученых дают возможность говорить об арктических делах», – пояснил глава государства.

Президент Карис также откроет дискуссионную панель Эстонии в рамках ассамблеи, которая расскажет о научной деятельности Эстонии, связанной с Арктикой.

Арктическая ассамблея – международная конференция высокого уровня, посвященная проблемам Арктики, в которой принимают участие более 2000 делегатов. Помимо глав государств и правительств, привлекаются представители коренных народов, ученые и специалисты, предприниматели и представители гражданского общества.

Президент Карис также встретится с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном в Рейкьявике, чтобы обсудить ситуацию в Украине и регионе Балтийского моря, а также двустороннее сотрудничество между Эстонией и Исландией. Деятельность Канады в обеспечении безопасности Балтийского региона, ситуацию в Украине и возможности активизации двустороннего сотрудничества планируется обсудить с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон. В ходе встречи с премьер-министром Гренландии Муте Бурупом Эгеде будут затронуты вопросы сотрудничества в области цифровых технологий, электронного правительства и Арктики.

Глава Эстонского государства также прочитает лекцию в Университете Исландии, в которой представит среду развития эстонских стартапов и возможности электронного правительства.