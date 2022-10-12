Чемпионат Эстонии по боксу соберет лучших спортсменов страны

В первый и второй день пройдут отборочные бои, результаты которых определят финалистов. А в последний день состоятся финальные поединки за титул чемпиона страны и место в составе сборной Эстонии.

Бои будут проходить в двух возрастных категориях: взрослой – до 40 лет, и молодежной – до 19 лет. Зрителей также ожидают захватывающие поединки девушек-спортсменок. В определяющий день чемпионата, 23 октября, гостей ждет интересная шоу-программа, а в перерывах – танцевальные паузы.

«Предстоящий чемпионат Эстонии очень важен для наших спортсменов, так как является важным отборочным этапом в формировании национальной сборной по боксу. Мне крайне приятно, что после длительного периода пандемии и сопровождавших ее ограничений нам удалось вернуться к нормальному ритму жизни, восстановив возможность проведения тренировок и организации соревнований», – высказался президент Союза бокса Эстонии Калле Кландорф накануне чемпионата.

«В последние годы, благодаря хорошему уровню организации соревнований и сплоченности любителей бокса, чемпионат Эстонии превратился в самое ожидаемое событие года для наших боксеров. Наша федерация взяла на себя задачу обеспечить для спортсменов наивысший уровень проведения соревнований, не испытывающих недостатка ни в прекрасной атмосфере, ни в активности сопереживающих болельщиков, и мне кажется, что с каждым годом мы все успешнее выполняем поставленные задачи. Верю, что бескомпромиссные поединки с сильнейшими партнерами за звание чемпиона страны не только определят лучших для нашей сборной, но и предоставят нашим спортсменам и их болельщикам прекрасную возможность на все три дня окунуться в напряженную и захватывающую атмосферу главного праздника бокса!» – добавил Кландорф.

Четвертьфиналы состоятся 21 октября в 17:00. Полуфиналы – 22 октября в 14:00. Финалы для возрастной группы до 19 лет начнутся 23 октября в 14:00, а финалы среди взрослых – в 17:00 вечера того же дня.

Финальные бои среди элиты откроют мэр Таллинна, он же член исполнительного комитета ЭОК, Михаил Кылварт и Президент Союза бокса Эстонии Калле Кландорф.