Члены Рийгикогу поговорят с нарвитянами о сложной международной обстановке

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, с учетом сложной международной обстановки в сфере безопасности комиссия сочла необходимым встретиться с местными жителями Нарвы и Вярска и ознакомиться с ситуацией на восточной границе Эстонии. «Мы хотели бы получить обзор ситуации на границе Эстонии в связи с тем, что в отношении граждан России был установлен запрет на въезд по туристическим визам, а число прибывающих в Эстонию через российскую границу украинских военных беженцев существенно выросло. Также мы хотели бы на месте понять, на каком этапе находится строительство восточной границы и каковы дальнейшие планы», – сказал Михкельсон.

Вечером в среду состоящая из пяти человек делегация комиссии встретится с местными жителями в Нарвском колледже Тартуского университета, чтобы провести обсуждение на тему «Нарва как пограничный город с учетом сложной международной ситуации в сфере безопасности». В четверг комиссия посетит пограничный пункт в Нарве и встретится с председателем городского собрания Нарвы Владимиром Жаворонковым. Члены комиссии также встретятся со студентами Нарвского колледжа Тартуского университета.

В четверг во второй половине дня комиссия направится в Вярска, где встретится с представителями Сетумаа, а в пятницу – с местными жителями. Члены комиссии посетят погранично-таможенный пункт в Койдула и ознакомятся с ходом строительства восточной границы.