Видео ⟩ «Хочу в Россию!»: агрессивный мужчина пытался пересечь эстонско-российскую границу

«Мне по***, понятно? Мне по***», – гневно кричит мужчина у Нарвского погранпункта.

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По словам старшего патрульной смены Нарвского погранпункта Александра Казмина, 8 октября вечером пограничники заметили перед Нарвским погранпунктом мужчину, который хотел на машине выехать в Россию.

«В ходе беседы выяснилось, что у гражданина Эстонии не было необходимых документов для пересечения границы», – уточнил он.