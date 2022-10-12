Несколько дней назад в TikTok стало распространяться видео под названием «Хочу в Россию!», на котором запечатлено, как у Нарвского погранпункта агрессивный мужчина пытается попасть в соседнюю страну.
Видео ⟩ «Хочу в Россию!»: агрессивный мужчина пытался пересечь эстонско-российскую границу
«Хочу в Россию!»: агрессивный мужчина пытался пересечь эстонско-российскую границу
«Мне по***, понятно? Мне по***», – гневно кричит мужчина у Нарвского погранпункта.
Осторожно, видео содержит нецензурные выражения!
@romzan8888 Хочу в Россию!!!😎😎😎#нарва #россия #россия🇷🇺 #эстония ♬ оригинальный звук - RoMZaN
По словам старшего патрульной смены Нарвского погранпункта Александра Казмина, 8 октября вечером пограничники заметили перед Нарвским погранпунктом мужчину, который хотел на машине выехать в Россию.
«В ходе беседы выяснилось, что у гражданина Эстонии не было необходимых документов для пересечения границы», – уточнил он.
Пограничники объяснили желающему попасть в РФ человеку, какие документы необходимы для пересечения границы и что для пересечения границы на автомобиле можно заранее зарегистрировать проезд в системе автоматической очереди ожидания на сайте www.eestipiir.ee.