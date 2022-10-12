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НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию

rus.postimees.ee
НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию
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НАТО.
НАТО. Фото: Yves Herman

На следующей неделе НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень», сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на Reuters.

«Это стандартные учения, которые проходят ежегодно, чтобы наше сдерживание было безопасным, надежным и эффективным», – сказал он.

На 13 октября намечено очередное заседание Группы ядерного планирования НАТО.

По словам генсека НАТО, основная цель ядерного сдерживания – сохранение мира, предотвращение насилия и агрессии. Столтенберг добавил, что НАТО следит за ядерными силами России и пока не видит признаков их развертывания.

Президент России Владимир Путин неоднократно выступал с угрозами применения ядерного оружия, в том числе после начала войны в Украине. Последний раз подобные угрозы прозвучали в речи 21 сентября, когда он объявил о мобилизации в России.

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