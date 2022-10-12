НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию

«Это стандартные учения, которые проходят ежегодно, чтобы наше сдерживание было безопасным, надежным и эффективным», – сказал он.

На 13 октября намечено очередное заседание Группы ядерного планирования НАТО.

По словам генсека НАТО, основная цель ядерного сдерживания – сохранение мира, предотвращение насилия и агрессии. Столтенберг добавил, что НАТО следит за ядерными силами России и пока не видит признаков их развертывания.