На следующей неделе НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень», сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на Reuters.
НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию
НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию
«Это стандартные учения, которые проходят ежегодно, чтобы наше сдерживание было безопасным, надежным и эффективным», – сказал он.
На 13 октября намечено очередное заседание Группы ядерного планирования НАТО.
По словам генсека НАТО, основная цель ядерного сдерживания – сохранение мира, предотвращение насилия и агрессии. Столтенберг добавил, что НАТО следит за ядерными силами России и пока не видит признаков их развертывания.
Президент России Владимир Путин неоднократно выступал с угрозами применения ядерного оружия, в том числе после начала войны в Украине. Последний раз подобные угрозы прозвучали в речи 21 сентября, когда он объявил о мобилизации в России.
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