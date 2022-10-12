За последний месяц в Южной Эстонии угнали несколько внедорожников Toyota и Lexus.
Волна угонов в Эстонии: преступники охотятся за определенными марками автомобилей
Руководитель службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас рассказал, что, несмотря на арест в сентябре в Тартумаа попавшихся на угоне автомобилей граждан Литвы, в Южной Эстонии продолжаются угоны внедорожников Lexus и Toyota Land Cruiser. «До сих пор преступников интересовали внедорожники 2018-2022 годов. Только за последний месяц из разных уголков Южной Эстонии угнали несколько внедорожников Land Cruiser и Lexus, а также пытались угнать еще один внедорожник Lexus. Все эти события происходили под покровом ночи», – сказал Томмингас.
Полиция возбудила уголовное дело для расследования всех этих угонов. «Собранные на данный момент данные дают полиции основания вновь подозревать в совершении этих преступлений угонщиков из Литвы», – говорит Томмингас.
Томмингас добавил, что сотрудники криминальной полиции активно работают над предотвращением угонов и поимкой угонщиков, но люди также могут многое сделать для защиты своих транспортных средств. «В первую очередь просим всех владельцев внедорожников именно этой марки, а также всех остальных членов общества быть бдительными и сообщать в полицию, если они заметят возле своих домов подозрительные передвижения или незнакомых людей и машины», – говорит полицейский.
По его словам, преступники, а это мужчины 20-40 лет, могут передвигаться на десятилетних автомобилях с британскими или литовскими номерами. «Также известно, что преступники проводят предварительную работу и поэтому могут в темное время суток как пешком, так и на электросамокатах передвигаться в различных местах, где припаркованы внедорожники Lexus и Toyota Land Cruiser. Они могут скрывать свои лица либо маской, либо каким-то другим предметом одежды», – перечислил Томмингас опасные признаки, о которых обязательно следует немедленно сообщить в полицию по телефону 112.
Прокурор Лыунаской прокуратуры Мари Картау пояснила, что подобные угоны совершаются и в других странах Европы. «В свою очередь, опыт других стран показывает, что угонщики могут не ограничиваться внедорожниками Lexus и Land Cruiser, поскольку, например, в Бельгии недавно была волна угонов Peugeot 3008. Прокуратура и полиция постоянно анализируют, какие наводки дает поведение преступников для их поимки и каким образом они меняют свою деятельность, чтобы мы могли предотвратить совершение подобных преступлений. К сожалению, деятельности правоохранительных органов недостаточно, и каждый может постоять за свое личное имущество. Помимо защиты вашей собственности, помогает предотвратить угон сотрудничество с соседями. Если вы заметите подозрительные транспортные средства или людей, вы должны не просто держать эту информацию при себе, а говорить об этом с соседями или полицией», – сказала Картау.
По словам Томмингаса, в недавних случаях угона было замечено, что помимо продления сигнала ключа используются и другие способы и устройства угона, поэтому только помещение ключа в металлический ящик или сейф не помогает для предотвращения описанных случаев. «Поэтому мы рекомендуем такие внедорожники ночью парковать так, чтобы доступ к машине был затруднен для нежелательных людей. Имея несколько автомобилей в одном домохозяйстве, можно подумать о том, чтобы роскошный внедорожник был блокирован на ночь автомобилем другой семьи, или использовать какое-то другое физическое препятствие, чтобы машина не выехала со двора, например, запертую садовую калитку», – пояснил полицейский, добавив. что дополнительный иммобилайзер или секретный переключатель также могут помочь обеспечить дополнительную безопасность.
«Также известно, что многие автомобили уже имеют с завода дополнительную функцию, которую можно включить, комбинируя разные кнопки на пульте так, чтобы сигнал между автомобилем и ключом полностью прерывался на нужное время», – подчеркнул Томмингас, призывая владельцев транспортных средств обращаться к своему автодилеру за более подробными инструкциями и рекомендациями.