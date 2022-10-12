Волна угонов в Эстонии: преступники охотятся за определенными марками автомобилей

Прокурор Лыунаской прокуратуры Мари Картау пояснила, что подобные угоны совершаются и в других странах Европы. «В свою очередь, опыт других стран показывает, что угонщики могут не ограничиваться внедорожниками Lexus и Land Cruiser, поскольку, например, в Бельгии недавно была волна угонов Peugeot 3008. Прокуратура и полиция постоянно анализируют, какие наводки дает поведение преступников для их поимки и каким образом они меняют свою деятельность, чтобы мы могли предотвратить совершение подобных преступлений. К сожалению, деятельности правоохранительных органов недостаточно, и каждый может постоять за свое личное имущество. Помимо защиты вашей собственности, помогает предотвратить угон сотрудничество с соседями. Если вы заметите подозрительные транспортные средства или людей, вы должны не просто держать эту информацию при себе, а говорить об этом с соседями или полицией», – сказала Картау.

По словам Томмингаса, в недавних случаях угона было замечено, что помимо продления сигнала ключа используются и другие способы и устройства угона, поэтому только помещение ключа в металлический ящик или сейф не помогает для предотвращения описанных случаев. «Поэтому мы рекомендуем такие внедорожники ночью парковать так, чтобы доступ к машине был затруднен для нежелательных людей. Имея несколько автомобилей в одном домохозяйстве, можно подумать о том, чтобы роскошный внедорожник был блокирован на ночь автомобилем другой семьи, или использовать какое-то другое физическое препятствие, чтобы машина не выехала со двора, например, запертую садовую калитку», – пояснил полицейский, добавив. что дополнительный иммобилайзер или секретный переключатель также могут помочь обеспечить дополнительную безопасность.