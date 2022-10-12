ФСБ РФ утверждает, что предотвратила диверсионно-террористические акты, которые Служба безопасности Украины готовила в регионах России.
В ФСБ заявили о задержании прибывших из Эстонии украинцев, подозревающихся в подготовке терактов
В московском регионе, как сообщили в ведомстве, задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который «по заданию СБУ» из Киева доставил в Россию через Эстонию два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла» «для подготовки террористических актов».
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ). В ФСБ заявили, что подозреваемый «раскаялся и сотрудничает со следствием».
В Брянске, по заявлению российской спецслужбы, задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который из Киева транзитом через Эстонию приехал в Россию, где «изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств». Подозреваемый, по данным ФСБ, собрал взрывное устройство, изготовленное на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты.
По версии ФСБ, на арендованной квартире задержанный под контролем специалиста – взрывотехника украинской спецслужбы «осуществил сборку самодельного взрывного устройства (СВУ) и проверку канала его инициирования».
«В дальнейшем провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании, с целью заложить СВУ и осуществить взрыв большой мощности. В ходе следственных действий у злоумышленника изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ», – сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного в Брянске возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту (статьи 30 и 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222.1). В этом случае, как утверждают в ФСБ, подозреваемый также «раскаялся и сотрудничает со следствием».