«Ты сделана из д*рьма, камней, болота и мха. Спасибо большевикам, которые дали нам независимость. Спасибо Ленину за всё!» – такие строки на мотив государственного гимна спел руководитель одной из эстонских детских студий Юри Кивит. В его пародийной версии основное послание звучит так: «Моя страна сошла с ума».
Для подписчиков
«Ты сделана из д*рьма»: руководитель детской студии поиздевался над гимном Эстонии
Возбуждено уголовное дело
«Ты сделана из д*рьма»: руководитель детской студии поиздевался над гимном Эстонии
Теперь полиция выясняет, является ли Кивит автором этого алаверды Макаревичу.
Ключевые слова