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«Ты сделана из д*рьма»: руководитель детской студии поиздевался над гимном Эстонии

Возбуждено уголовное дело
rus.postimees.ee Брита-Мария Алас
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«Ты сделана из д*рьма»: руководитель детской студии поиздевался над гимном Эстонии
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Юри Кивит. Скриншот из видео.
Юри Кивит. Скриншот из видео. Фото: Youtube

«Ты сделана из д*рьма, камней, болота и мха. Спасибо большевикам, которые дали нам независимость. Спасибо Ленину за всё!» – такие строки на мотив государственного гимна спел руководитель одной из эстонских детских студий Юри Кивит. В его пародийной версии основное послание звучит так: «Моя страна сошла с ума».

Теперь полиция выясняет, является ли Кивит автором этого алаверды Макаревичу.

По словам начальника следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатери, в Департамент полиции и погранохраны не поступало никаких жалоб по поводу данного видео, но, согласно Пенитенциарному кодексу, оскорбление государственного гимна является преступлением.

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