Литву шокировал страшный случай в учебном заведении. В Каунасе одна учительница карандашами исколола руки 19 ученикам. Полиция начала расследование действий учительницы, пишет Rus.TVNET со ссылкой на литовские СМИ.
Жуткий случай в Литве: учительница исколола карандашами руки 19 детей
Во вторник полиция Каунаса подтвердила, что в их распоряжении имеется информация о 23-летней учительнице начальной школы, которая, возможно, применила насилие к школьникам. Ситуация расследуется, сообщила полиция, добавив, что за такое действие учительнице грозит штраф, домашний арест или лишение свободы до двух лет.
Учительница велела непослушным ученикам четвертого класса остаться после занятий, а потом исколола их руки. У некоторых по-прежнему видны следы ударов на их руках.
В образовательное учреждение обратились взволнованные родители, которые заметили следы на руках своих детей.
Директор школы Жилвин Дамионайтис отметил, что, когда сообщил учительнице о жалобах родителей, та призналась, что не смогла успокоить шумных детей и теперь сожалеет о своем поступке.
Учительница объяснила директору, что это была как бы игра, в которой она показывала, как у нее болит сердце, когда дети не слушаются.
В связи с жалобами в полицию обратилось само образовательное учреждение. После случившегося учительница была отстранена от исполнения должностных обязанностей.
У детей разные мнения об учительнице. Некоторые говорят, что она наказывала и кричала на учеников, а другие отзываются о ней положительно. Это первый случай, когда в ее отношении поступили жалобы.