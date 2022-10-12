Жуткий случай в Литве: учительница исколола карандашами руки 19 детей

Во вторник полиция Каунаса подтвердила, что в их распоряжении имеется информация о 23-летней учительнице начальной школы, которая, возможно, применила насилие к школьникам. Ситуация расследуется, сообщила полиция, добавив, что за такое действие учительнице грозит штраф, домашний арест или лишение свободы до двух лет.

Учительница велела непослушным ученикам четвертого класса остаться после занятий, а потом исколола их руки. У некоторых по-прежнему видны следы ударов на их руках.

В образовательное учреждение обратились взволнованные родители, которые заметили следы на руках своих детей.

Директор школы Жилвин Дамионайтис отметил, что, когда сообщил учительнице о жалобах родителей, та призналась, что не смогла успокоить шумных детей и теперь сожалеет о своем поступке.

Учительница объяснила директору, что это была как бы игра, в которой она показывала, как у нее болит сердце, когда дети не слушаются.

В связи с жалобами в полицию обратилось само образовательное учреждение. После случившегося учительница была отстранена от исполнения должностных обязанностей.