Оказывается, цены на продукты питания на мировом рынке падают уже шестой месяц. Такие данные приводит продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО). Однако жители Эстонии на себе этого не ощущают и не ощутят.
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Цены на продукты падают во всем мире, но до Эстонии дело не дойдет
Цены на продукты падают во всем мире, но до Эстонии дело не дойдет
«В ближайшее время биржевые цены будут, действительно, значительно ниже, чем в марте, апреле и мае, – сообщил Ало Сувари, директор по продажам компании по производству рапсового масла Scanola Baltic AS. – Однако встает вопрос, насколько высок будет спрос в этот период. Не только мы, но и многие другие производители продали свои объемы запасов на 2022 год уже после начала войны».