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Цены на продукты падают во всем мире, но до Эстонии дело не дойдет

Мерике Леэс
, журналист
Цены на продукты падают во всем мире, но до Эстонии дело не дойдет
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Цена на муку из твердых сортов пшеницы, которая в основном используется в производстве макаронных изделий, более чем в полтора раза выше, чем в прошлом году. Более дешевая альтернатива этому – обычная пшеничная мука, из которой делают продукты с магазинной маркировкой.
Цена на муку из твердых сортов пшеницы, которая в основном используется в производстве макаронных изделий, более чем в полтора раза выше, чем в прошлом году. Более дешевая альтернатива этому – обычная пшеничная мука, из которой делают продукты с магазинной маркировкой. Фото: REMO CASILLI/REUTERS/Scanpix

Оказывается, цены на продукты питания на мировом рынке падают уже шестой месяц. Такие данные приводит продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО). Однако жители Эстонии на себе этого не ощущают и не ощутят.

«В ближайшее время биржевые цены будут, действительно, значительно ниже, чем в марте, апреле и мае, – сообщил Ало Сувари, директор по продажам компании по производству рапсового масла Scanola Baltic AS. – Однако встает вопрос, насколько высок будет спрос в этот период. Не только мы, но и многие другие производители продали свои объемы запасов на 2022 год уже после начала войны». 

«Так как у продавцов нет возможности предложить значительные объемы продуктов, покупателей товара стало меньше», – уточнил он.

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