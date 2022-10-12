Цены на продукты падают во всем мире, но до Эстонии дело не дойдет

«В ближайшее время биржевые цены будут, действительно, значительно ниже, чем в марте, апреле и мае, – сообщил Ало Сувари, директор по продажам компании по производству рапсового масла Scanola Baltic AS. – Однако встает вопрос, насколько высок будет спрос в этот период. Не только мы, но и многие другие производители продали свои объемы запасов на 2022 год уже после начала войны».