​АНАЛИЗ ⟩ Просчеты с терминалом СПГ были допущены еще в апреле, Сиккут расхлебывает чужие ошибки

Белый корабль так и не пришел в Эстонию. У финнов теперь есть свой СПГ-терминал, а у эстонцев его нет.

Министр экономики Рийна Сиккут (Социал-Демократическая Партия) в настоящее время подвергается чрезмерным нападкам. Когда позавчера пришла новость о том, что СПГ-терминал все-таки достанется Финляндии, а не будет расположен в Палдиски, в Эстонии, именно Сиккут подверглась самой острой критике. Даже при том, что можно как-то согласиться с тем, что она сделала что-то где-то неправильно, по большому счету, к тому времени, как она вступила в должность, поезд уже ушел.