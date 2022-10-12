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​АНАЛИЗ ⟩ Просчеты с терминалом СПГ были допущены еще в апреле, Сиккут расхлебывает чужие ошибки

Микк Салу
Просчеты с терминалом СПГ были допущены еще в апреле, Сиккут расхлебывает чужие ошибки
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Белый корабль так и не пришел в Эстонию. У финнов теперь есть свой СПГ-терминал, а у эстонцев его нет.
Белый корабль так и не пришел в Эстонию. У финнов теперь есть свой СПГ-терминал, а у эстонцев его нет. Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

Министр экономики Рийна Сиккут (Социал-Демократическая Партия) в настоящее время подвергается чрезмерным нападкам. Когда позавчера пришла новость о том, что СПГ-терминал все-таки достанется Финляндии, а не будет расположен в Палдиски, в Эстонии, именно Сиккут подверглась самой острой критике. Даже при том, что можно как-то согласиться с тем, что она сделала что-то где-то неправильно, по большому счету, к тому времени, как она вступила в должность, поезд уже ушел.

Возвращаясь к весне, тогда эстонская общественность и предприятия, работающие на газовом рынке, получили два сигнала. Во-первых, Эстония и Финляндия совместно арендуют терминал СПГ. Во-вторых, на отопительный период 2022–2023 годов в Эстонию прибудет СПГ-терминал (очень большое судно). Двумя учреждениями, передавшими это сообщение, были Министерство экономики и коммуникаций во главе с тогдашним министром Таави Аасом (Центристская партия) и Elering во главе с Таави Вескимяги.

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