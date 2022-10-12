Разрушают здание, разрушают свое здоровье: в Тарту молодежь облюбовала заброшенную пивоварню

Недавно задний вход заколотили, а территорию со стороны Тоомемяэ оцепили лентами охранной фирмы G4S. Сделали это потому, что вандалы разбили окна и, насколько известно редакции Tartu Postimees, один из молодых людей недавно получил в рушащемся здании травмы.