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Разрушают здание, разрушают свое здоровье: в Тарту молодежь облюбовала заброшенную пивоварню

Йенс Раавик
, журналист
Разрушают здание, разрушают свое здоровье: в Тарту молодежь облюбовала заброшенную пивоварню
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заброшенное здание на Баери 4
заброшенное здание на Баери 4 Фото: Sille Annuk

По словам жителей соседних домов, несовершеннолетние хулиганят на заброшенной пивоварне на улице Карла Эрнста фон Бэра в Тарту как минимум с весны этого года.

Недавно задний вход заколотили, а территорию со стороны Тоомемяэ оцепили лентами охранной фирмы G4S. Сделали это потому, что вандалы разбили окна и, насколько известно редакции Tartu Postimees, один из молодых людей недавно получил в рушащемся здании травмы.

Молодые хулиганы

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