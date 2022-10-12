По словам жителей соседних домов, несовершеннолетние хулиганят на заброшенной пивоварне на улице Карла Эрнста фон Бэра в Тарту как минимум с весны этого года.
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Разрушают здание, разрушают свое здоровье: в Тарту молодежь облюбовала заброшенную пивоварню
Разрушают здание, разрушают свое здоровье: в Тарту молодежь облюбовала заброшенную пивоварню
Недавно задний вход заколотили, а территорию со стороны Тоомемяэ оцепили лентами охранной фирмы G4S. Сделали это потому, что вандалы разбили окна и, насколько известно редакции Tartu Postimees, один из молодых людей недавно получил в рушащемся здании травмы.