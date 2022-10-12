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Необычные участники дорожного движения: овцы бежали в сторону Нарвы

rus.postimees.ee
Необычные участники дорожного движения: овцы бежали в сторону Нарвы
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Фото: Ида-Харьюское отделение полиции

В ночь на вторник стадо овец сбежало с пастбища и направилось по шоссе в сторону Нарвы. К счастью, их заметил бдительный прохожий и сообщил об этом в полицию.

В работе полиции бывают ситуации, когда приходится оказывать помощь и животным. Вчера, 11 октября, ночью патрульный экипаж Ида-Харьюского отделения полиции получил вызов в деревню Йыэляхтме на автобусную остановку, возле которой на дороге было более ста овец: они бежали по проезжей части в направлении Нарвы.

На месте происшествия полицейские заметили, что в канаве застряли две овцы. «На помощь также была вызвана команда спасателей из Мууга. Вместе спасли овец и вытащили их из грязи. Затем с помощью хозяина стадо из 150 овец было загнано обратно на пастбище», – говорится в сообщении полиции в соцсетях.

Как оказалось, овцы сбежали с пастбища и успели преодолеть два километра.

«К счастью, их заметил человек, который позвонил в Центр тревоги и дал знать фарами другим водителям, чтобы они были осторожны. Спасибо, Антс, за бдительность и заботу!» – поблагодарила полиция.

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