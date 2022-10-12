Необычные участники дорожного движения: овцы бежали в сторону Нарвы

В работе полиции бывают ситуации, когда приходится оказывать помощь и животным. Вчера, 11 октября, ночью патрульный экипаж Ида-Харьюского отделения полиции получил вызов в деревню Йыэляхтме на автобусную остановку, возле которой на дороге было более ста овец: они бежали по проезжей части в направлении Нарвы.

На месте происшествия полицейские заметили, что в канаве застряли две овцы. «На помощь также была вызвана команда спасателей из Мууга. Вместе спасли овец и вытащили их из грязи. Затем с помощью хозяина стадо из 150 овец было загнано обратно на пастбище», – говорится в сообщении полиции в соцсетях.

Как оказалось, овцы сбежали с пастбища и успели преодолеть два километра.