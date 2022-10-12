МИД Литвы: расследование РФ о виновных в подрыве Крымского моста не внушает доверия

«(Расследование – BNS) особого доверия не внушает, точнее, не внушает доверия. Мне кажется, нам нет нужды анализировать публичную информацию из того государства, которое Сейм Литвы объявил террористическим. Чаще – скорее, напротив, есть поговорка, на которую я опираюсь: если Кремль что-то подтвердил, нужно смотреть в другую сторону», – заявил в среду журналистам Ландсбергис.

ФСБ России сообщила в среду, что задержала восемь подозреваемых в связи со взрывом, в результате которого погибли несколько человек на мосту, соединяющем аннексированный Крым с Россией.