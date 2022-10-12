Сегодня, 12 октября, митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений отправил министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу и министру юстиции Леа Данильсон-Ярг ответ на письмо, полученное из Министерства внутренних дел 7 октября. В своем ответе он еще раз подчеркнул, что не поддерживает войну.
«Я не разделяю взглядов патриарха Кирилла на войну в Украине»: митрополит Евгений ответил МВД Эстонии
Ниже публикуем ответ митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения в полном объеме:
Министру внутренних дел ЭР
Министру юстиции ЭР
Уважаемый господин Лаури Ляэнеметс
Уважаемая госпожа Леа Данильсон-Ярг
В письме от 07.10.2022, адресованном мне и Синоду нашей Церкви, вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво Кюют предложил мне (причем с предупреждением начать процедуру лишения меня временного вида на жительство) сделать до 12.10.2022 заявление в публичных медиа-изданиях, в котором:
1) однозначно и понятно выразить, разделяю я или нет точку зрения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, высказанную им в проповеди 25.09.2022 и оправдывающую военную деятельность Российской Федерации в Украине;
2) убедить как Министерство внутренних дел, так и общественность Эстонии в том, что ЭПЦ МП не ведет в Эстонии никаких действий по подстрекательству к войне, которые могли бы быть инспирированы проповедью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и не распространяет никакой подобного рода идеологии.
В ответ на это обращение сообщаю следующее:
1. В своей деятельности наша Церковь руководствуется Уставом ЭПЦ МП и законами Эстонской Республики.
Опираясь на православное вероучение, Эстонская православная церковь выступает против войны, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов, что было еще раз подчеркнуто в обращении Синода Эстонской православной церкви от 6 октября 2022 г.
В связи с этим сообщаю Вам, что я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в проповеди 25.09.2022, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга.
19 марта с. г. я присоединился к Заявлению Совета Церквей Эстонии, осудившему войну и призвавшему к прекращению военных действий. С тех пор моя позиция осталась неизменной.
2. Чтобы убедить правительство и общественность Эстонии в том, что ЭПЦ МП не распространяет в Эстонии призывающей к войне идеологии, должен для начала заявить следующее:
В обращении Синода ЭПЦ МП, сделанном в связи с продолжающейся войной в Украине, мы соборно подтвердили своей пастве и народу Эстонии, что молитвенно испрашиваем у Господа Бога скорейшего окончания этой войны, как и все христианские церкви Эстонии. Во всех наших храмах за каждой Литургией возносятся прошения и молитвы о прекращении войны и скорейшем восстановлении мира на Украинской земле.
С самого начала военных действий в Украине я призывал свою паству не поддаваться чувствам вражды и ненависти, не втягиваться в политические дискуссии, особенно в церковной среде, а заняться оказанием помощи беженцам, оставшимся без крова и без средств к существованию. Пожертвования в сумме 10 000 евро, собранные в наших храмах, были перечислены на счет MTÜ Eesti Pagulasabi. Прихожане нашей церкви трудились в центрах приема беженцев, участвовали в сборе вещей, продуктов и средств первой необходимости, по возможности помогали решать вопросы размещения. Наши священники оказывали и продолжают оказывать духовную поддержку украинским беженцам, приходящих в храмы ЭПЦ МП.
На территории Эстонии на сегодняшний день действует 38 приходов ЭПЦ МП, объединяющих большую часть православных верующих нашей страны. Начиная с марта 2022 года практически в каждом из наших приходов появились прихожане из числа прибывших в Эстонию украинских беженцев православного вероисповедания. И это может служить только подтверждением, что на наших приходах не ведется никаких действий по пропаганде войны и разжиганию ненависти. О подобных действиях быстро стало бы известно, так как деятельность каждого из приходов открыта и прозрачна.
В остальном же надеюсь на содержательный обмен мнениями на встрече в МВД, на которую приглашен 18.10.2022.
С уважением,
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений
Председатель Синода ЭПЦ МП.