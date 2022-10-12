«Я не разделяю взглядов патриарха Кирилла на войну в Украине»: митрополит Евгений ответил МВД Эстонии

Ниже публикуем ответ митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения в полном объеме:

Министру внутренних дел ЭР

Министру юстиции ЭР

Уважаемый господин Лаури Ляэнеметс

Уважаемая госпожа Леа Данильсон-Ярг

В письме от 07.10.2022, адресованном мне и Синоду нашей Церкви, вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво Кюют предложил мне (причем с предупреждением начать процедуру лишения меня временного вида на жительство) сделать до 12.10.2022 заявление в публичных медиа-изданиях, в котором:

1) однозначно и понятно выразить, разделяю я или нет точку зрения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, высказанную им в проповеди 25.09.2022 и оправдывающую военную деятельность Российской Федерации в Украине;

2) убедить как Министерство внутренних дел, так и общественность Эстонии в том, что ЭПЦ МП не ведет в Эстонии никаких действий по подстрекательству к войне, которые могли бы быть инспирированы проповедью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и не распространяет никакой подобного рода идеологии.

В ответ на это обращение сообщаю следующее:

1. В своей деятельности наша Церковь руководствуется Уставом ЭПЦ МП и законами Эстонской Республики.

Опираясь на православное вероучение, Эстонская православная церковь выступает против войны, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов, что было еще раз подчеркнуто в обращении Синода Эстонской православной церкви от 6 октября 2022 г.