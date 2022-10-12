ФСБ России: задержаны восемь подозревающихся во взрыве моста

В числе подозреваемых пятеро граждан России и трое граждан Украины и Армении, сообщили в ФСБ, не вдаваясь в подробности

«Взрывчатые вещества хранились в рулонах пленки весом 22 770 килограммов», – заявили в российской службе безопасности.

По данным ФСБ, в августе рулоны вывезли из порта Одесса в Болгарию, оттуда их перевезли в порт Фот в Грузии, а затем по суше через Армению доставили автомобильным транспортом в Россию.

Груз со взрывчаткой прибыл в Россию 4 октября на грузовике с грузинскими номерными знаками. Он прибыл в Краснодарский край на юге России 6 октября, за два дня до взрывов.

По словам ФСБ, теракт был организован украинскими спецслужбами, а перевозку взрывчатки координировал киевский агент.

В субботу на Керченском мосту, соединяющем Россию с аннексированным Крымом, произошел мощный взрыв, в результате которого погибли три человека, а также возникли серьезные повреждения и пожар.

Мост крайне важен для Москвы с точки зрения логистики, так как по нему перевозят технику для российских солдат, воюющих в Украине.

Мост имеет и большое символическое значение, а именно то, что в 2018 году его открыл лично президент Владимир Путин.

Россия обвиняет Киев во взрыве и в ответ нанесла в понедельник крупномасштабный авиаудар по украинским городам, в результате чего по меньшей мере 19 человек погибли и более 100 получили ранения.

После российских ракетных ударов по Киеву и другим украинским городам Вашингтон пообещал увеличить поставки ПВО Украине, а Германия пообещала в ближайшие дни предоставить первый противоракетный щит «Ирис-Т», который поможет защитить города.

По данным Киева, в понедельник Россия выпустила по Украине 83 ракеты, из которых 43 были сбиты.