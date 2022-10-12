Камера частного дома засняла ДТП: виновников разыскивает полиция

Инцидент произошел 6 августа в 10:17 перед домом на Вильяндиском шоссе, 64 в Тюри, где ребенок на велосипеде упал на припаркованный на обочине автомобиль Suzuki Swift.

Сопровождавший ребенка человек помог ребенку подняться, после чего они на велосипедах двинулись дальше в сторону Сяревере.

Для выяснения конкретных обстоятельств полиция просит очевидцев этого инцидента, а также участников ДТП – ребенка и находившегося с ним человека – связаться со следователем Пайдеской группы ведения производств полицейского отделения Центральной Эстонии Рагне Тынтс по телефону 384 9950 / 5331 1468 или по электронной почте ragne.tonts@politsei.ee.