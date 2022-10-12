Совет ЕС 7 октября принял в связи с военными действиями России в Украине постановление, которое вводит дополнительные ограничения для внесенных в Российский морской регистр судоходства судов.
Внесенным в Российский морской регистр судоходства судам запретят вход в эстонские порты
Внесенным в Российский морской регистр судоходства судам запретят вход в эстонские порты
Новые санкции ЕС в том числе запрещают судам, сертифицированным регистром, после 8 апреля 2023 года входить в порты и шлюзы стран ЕС, сообщил в среду пресс-секретарь Транспортного департамента.