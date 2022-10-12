Каллас: Эстония утратила доверие Финляндии из-за перемены планов на СПГ-терминал

«Если посмотреть на всю эту сагу, то весной наше Министерство экономики и коммуникаций вело переговоры с Финляндией о том, что мы вместе арендуем это судно, затраты разделим примерно 80:20. Затем наш частный сектор заявил, что нет, мы будем действовать сами по себе, что частный сектор построит причал, будет принимать судно и не нуждается ни в какой государственной поддержке. Вопрос, который мы в тот момент обсуждали, заключался в том, будем ли мы использовать эти 500 млн евро на аренду судна – 500 миллионов довольно крупная сумма – когда частный сектор утверждает, что все сделает сам. Для финнов это стало сигналом, что наш частный сектор все сделает сам. Чуть позже выяснилось, что они это все же не будут делать, и мы вернулись к финнам», – сказала Каллас.

Поскольку правительство, по словам Каллас, поверило словам частного сектора, доверие Финляндии к Эстонии понизилось. «Финляндия все это время продолжала работу над своим планом. Мы вернулись к этому договору, к счастью, они были согласны заключить его с нами именно потому, что мы раньше построим причал. Они действительно не были уверены, что их причал будет к этому времени готов, и предполагалось, что судно придет сюда», – пояснила она.

Она отметила, что и в первоначальном соглашении было указано, что с 2023 года судно СПГ будет находиться в Финляндии, поскольку Финляндия использует 14 тераватт-часов газа в год, а Эстония 3,5 тераватт-часа в год.