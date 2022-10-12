ВИДЕО ⟩ Партия реформ хочет сделать преподавание основ гособороны обязательным в школах

Не за горами март следующего года, когда пройдут парламентские выборы. Все партии уже приступили к доработке своих предвыборных программ, сегодня это сделала и Партия реформ, утвердив основные принципы программы безопасности.
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Партия реформ хочет сделать преподавание основ гособороны обязательным в школах
По словам премьер-министра Каи Каллас, программа Партии реформ основана на трех принципах. Во-первых, обороноспособность Эстонии. Во-вторых, союзнические отношения, и, в-третьих, гособорона, то есть защита населения.
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