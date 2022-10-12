ВИДЕО ⟩ Партия реформ хочет сделать преподавание основ гособороны обязательным в школах

«Если бы мне нужно было указать на что-то интересное, то я бы отметила, что обучение основам гособороны должно быть обязательным в школах. Борьба с дезинформацией также очень важна, потому что ложная информация распространяется и подрывает основы нашего общества», – сказала Кая Каллас.