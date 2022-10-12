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ВИДЕО ⟩ Партия реформ хочет сделать преподавание основ гособороны обязательным в школах

Тийна Лаура Киммель
Партия реформ хочет сделать преподавание основ гособороны обязательным в школах
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Pilt videost

Не за горами март следующего года, когда пройдут парламентские выборы. Все партии уже приступили к доработке своих предвыборных программ, сегодня это сделала и Партия реформ, утвердив основные принципы программы безопасности.

По словам премьер-министра Каи Каллас, программа Партии реформ основана на трех принципах. Во-первых, обороноспособность Эстонии. Во-вторых, союзнические отношения, и, в-третьих, гособорона, то есть защита населения.

«Если бы мне нужно было указать на что-то интересное, то я бы отметила, что обучение основам гособороны должно быть обязательным в школах. Борьба с дезинформацией также очень важна, потому что ложная информация распространяется и подрывает основы нашего общества», – сказала Кая Каллас.

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