Полиция ищет пострадавших: мужчину подозревают в преступлениях сексуального характера

В середине июня полиция задержала в Кохтла-Ярве 58-летнего мужчину, который подозревается в сексуальных преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних девочек. С разрешения суда мужчина взят под стражу.

Если у кого-то есть информация о возможных преступлениях мужчины, изображённого на фотографии, то просим непременно сообщить об этом по номеру 56013993 или по электронной почте ida.vihje@politsei.ee. Также можно обратиться напрямую в Дом детей по номеру 116 111.

Полиция начала в отношении мужчины производство по уголовному делу, в рамках которого ему предъявлено подозрение в совершении различных сексуальных преступлений, в том числе в сексуальном совращении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, путем склонения к действиям сексуального характера, воспользовавшись зависимостью потерпевшего и злоупотребив полученным доверием. Подобные деяния мужчина совершал неоднократно.

Вируская окружная прокуратура обратилась с ходатайством о заключении мужчины под стражу, которое суд удовлетворил. В данный момент полиция занимается сбором доказательств, и поэтому просим всех, у кого имеется дополнительная информация в связи с совершёнными преступлениями, при первой возможности сообщить об этом в полицию.